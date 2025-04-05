粉絲也有病？自願給江齊send tree pay 劉修甫大吃黃冠智飛醋

劉修甫（左起）、江齊、黃冠智出席電影《有病才會喜歡你》一日店長活動。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《有病才會喜歡你》在Threads上討論度不斷，趁著連假期間，江齊、黃冠智及劉修甫今天（5日）現身信義威秀舉行「一日店長」活動，有粉絲自告奮勇要江齊「send tree pay」還原片中名場面。

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回顧演藝生涯，江齊尚未拍過掌摑戲碼，劉修甫曾下意識擋下丁寧的巴掌，黃冠智是經驗最豐富的一個，劇情需要被掌摑，連續被打4、5個巴掌，為戲被打也願意。黃冠智印象深刻的是有網友吐嘈，「所有演員都是大眼睛，只有『土豆』⋯」，讓他一度很無言，不過自信自己的小眼睛，「這是特色」。

除了詹懷雲與江齊的感情戲之外，詹懷雲與黃冠智的「兄弟情」也被不少網友直呼「嗑到了」，看到詹黃兩人的親密照在Threads瘋傳，劉修甫假裝吃醋地說：「欸你們昨天做這麼多事情，我都不在！」黃冠智反駁：「我們才沒有排擠你！我們只是拍兄弟照而已，因為我們在劇中是『好兄弟～』。」

連假電影院人潮擁擠，強片環伺，劉修甫看到網路上很多人看完電影感動哭了，他也非常開心，江齊則聽聞成績不錯，同樣非常開心，也有感最近追自己的粉絲變多了，「這幾天都在中南部做宣傳，去高中學校跟同學、觀眾互動蠻好。」

劉修甫主演的電影《刺心切骨》即將在18日上映，兩部演出電影對打，他樂觀其成，透露兩部電影在社群上也一同宣傳，互相拉抬聲勢。

除了台灣已於4月2日上映，中國也定檔於4月19日上院線，東南亞國家包含馬來西亞、新加坡、柬埔寨，也陸續將於今年4至5月排入戲院發行行列。此外，也有韓國知名製片公司希望取得IP授權，除了翻拍韓版電影，更要延展成影集。

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