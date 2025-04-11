美女主播下藥毒害同事 「驚人身分」遭起底：被起訴不意外

「琉球放送」前主播大坪彩織下毒藥害同事。（翻攝自X、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本沖繩電視台「琉球放送」昨（8日）傳出驚人醜聞，女主播大坪彩織去年涉嫌將摻有藥物飲品讓20多歲女同事飲用，導致對方急性藥物中毒失去意識，最終因傷害罪被起訴，電視台也證實此事，公開致歉。

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綜合日媒報導，大坪彩織去年1月於沖繩那霸市一間便利商店購買飲料，並加入有睡眠作用藥物，謊稱有助睡眠，交給該受害同事飲用，導致對方出現意識模糊狀況，被送往醫院治療，所幸無大礙。當地警方於去年3月10日依涉嫌傷害罪逮捕逮捕大坪彩織，電視台也證實此事，表示她已經離職。

沒想到此事隱瞞1年多才被揭露，消息震撼各界。大坪彩織的背景也被起底，她小學就讀美國學校，畢業於名校東京高中、慶應大學法學系，2023年4月進入琉球放送工作，卻經常展現高高在上的菁英態度，與同事鮮少互動。

日媒訪問大坪彩織的同事，收穫不少負評，有同事爆料，「對於她被起訴，一點也不意外」，「公司同事對她的評價糟透了。她不跟周圍的人互動，甚至沒有正常的對話。」

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