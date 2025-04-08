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娛樂 最新消息

恭喜！賴慧如婚禮倒數絕美婚紗曝光 緊摟帥尪劉家銘

賴慧如、老公甜蜜拍攝婚紗。（J2 Plus 婚紗攝影提供）賴慧如、老公甜蜜拍攝婚紗。（J2 Plus 婚紗攝影提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴慧如與老公劉家銘本週日將舉辦浪漫婚禮，現場席開56桌，她的絕美婚紗也搶先曝光；兩人都把重心放在工作，對於生子計劃，彼此說好衝刺4年，等到未來都有能力可以好好照顧孩子，不用擔心工作或者感到負擔的時候再決定安排。

賴慧如與劉家銘都是二婚，交往1年多後決定互許終身，原本低調不辦婚宴也不拍婚紗，經過討論後，雙方親友都認為是一個值得紀念的回憶，不要因為是二婚，就把一些細節都跳過。

在拍婚紗當天，意外插曲讓賴慧如與老公措手不及，原本以為當天就能順利拍攝，沒想到內景棚拍結束後，眾人準備出外景時，天空不作美的下起暴雨，臨時決定擇日再拍，拍攝行程硬生生拉長了兩天。

賴慧如絕美婚紗曝光。（J2 Plus 婚紗攝影提供）賴慧如絕美婚紗曝光。（J2 Plus 婚紗攝影提供）

面對很難預測的天氣情況，賴慧如有驚無險的表示，「好險我們做了這個決定，因為外景拍攝出來的成品真的很漂亮，加上煙花橋段的安排真的很夢幻，雖然很美，但是也很不好拍，煙火放出來跟拍照的距離很難抓，J2攝影師很專業，最終順利完成了拍攝。」

賴慧如與老公拍攝婚紗照。（J2 Plus 婚紗攝影提供）賴慧如與老公拍攝婚紗照。（J2 Plus 婚紗攝影提供）

即使兩人非常忙碌，婚禮準備的時間極為短暫，又希望給賓客留下歡樂的回憶，籌備的過程真的很用心也很辛苦，由於賴慧如喜愛紫色，婚禮主題設定為「紫醉金迷」，她與擔任國標舞舞者的另一半，也會在婚禮安排舞蹈演出。

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