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娛樂 音樂

親自抓姦崩潰！張秀卿離開台灣 夏威夷砸百萬療傷後悔了

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人林莉畢業於伯克利音樂學院，近來以創作歌曲《Toy》勇奪「Great American Song Contest」（偉大美國歌曲創作大賽）R&B / 嘻哈類第二名，林莉以這首歌紀錄碰到渣男的慘痛經歷，媽媽張秀卿聽了很心疼，透露年輕時也曾愛到死去活來。

張秀卿（左）力挺寶貝女兒林莉勇闖歌壇。（張秀卿提供）張秀卿（左）力挺寶貝女兒林莉勇闖歌壇。（張秀卿提供）

對於女兒失戀遇到渣男，張秀卿認為年輕人多談戀愛很正常，她以前戀愛也歷經慘痛情傷，甚至親自跟蹤抓姦，目睹男友與別的女人調情。

當時張秀卿叫了計程車跟蹤舊愛，果真發現對方開車載女生到牛排館約會，氣到在車上痛哭，「他們真的很大膽喔，我那時候已經很紅了，衝進去牛排館擠在兩人中間，暴哭跟男生攤牌。」至於小三則是一句話都沒有說。

林莉以藝名L1Z勇闖歌壇。（張秀卿提供）林莉以藝名L1Z勇闖歌壇。（張秀卿提供）

慘遭圈外男友背叛的張秀卿，立刻果斷分手，隔天就飛去夏威夷找妹妹，選擇度假療情傷，她每天食不下嚥瘦了10幾公斤，甚至花了台幣百萬元，失心瘋買了一堆名牌，事後想來懊悔不已。

如今事過境遷，張秀卿反倒鼓勵女兒繼續勇敢追愛，她近來多了新身分，要擔任愛女的經紀人，8月還要在大台南會展中心舉辦「辣妹駕到演唱會」，是她人生的首場大型個唱。

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