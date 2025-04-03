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娛樂 最新消息

《有病才會喜歡你》吸好評首日全台160萬！黃冠智返鄉影迷熱情應援

〔記者許世穎／台北報導〕校園愛情喜劇台片《有病才會喜歡你》昨（2）日正式在台上映，開片首日票房粗估全台160萬，笑中帶淚的劇情引起討論，並收獲不少好評，主要演員與觀眾面對面交流的全台見面會也正如火如荼進行中。

《有病才會喜歡你》昨日到黃冠智的家鄉嘉義進行宣傳活動。（紅杉娛樂提供）《有病才會喜歡你》昨日到黃冠智的家鄉嘉義進行宣傳活動。（紅杉娛樂提供）

電影上映首日來到飾演「土豆」的黃冠智家鄉嘉義，現場影迷熱情應援，他感性分享：「這部電影很貼近我的青春，而嘉義就是我成長的地方，能夠帶著作品回來，感覺就像圓了一個夢！」他在片中有三段字數很多又需要念得很快的台詞，其中一場更為了要模仿百白飾演的主任，卻因為導演許富翔臨時加入的龍眼籽，讓他頻頻失誤NG，心情大受影響。

黃冠智透露：「那天很熱又流很多汗，龍眼籽黏在額頭很容易掉，一掉就沒辦法連戲，所以因為這個被干擾，當下心情其實很挫折。」在精準抓住喜劇節奏、角色魅力的背後，黃冠智為了角色下足了苦功，同時擔任該片表演指導的百白也對他讚譽有加：「他是演員中比較晚來上課的人，可是卻用非常快的速度跟上大家。他永遠是第一個交作業的人，而且上課心得裡面會問海量的問題，根本是資優生。」

黃冠智（左）在電影《有病才會喜歡你》與詹懷雲飾演一對好兄弟。（紅杉娛樂提供）黃冠智（左）在電影《有病才會喜歡你》與詹懷雲飾演一對好兄弟。（紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》全台上映中，全台見面會今繼續前往高雄、台南，接下來4月4日將前往台中、桃園，4月5日前往台北，4月6日前往雙北，主要演員們將出席影人活動與觀眾同歡，現場更將贈送限量電影海報，邀請大家一起用笑與淚度過特別的假期。

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