《新聞挖挖哇》製作人葉天健離世 享壽82歲

今傍晚傳出製作人葉天健（右）離世；圖左為周丹薇。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕打造眾多熱門節目、成功捧紅多位知名藝人的資深製作人葉天健投入電視節目製作超過40年，今傍晚傳出他已不幸離世，享壽82歲，視他為恩師的陳凱倫也向本報透露目前正在前往殯儀館。

葉天健當年將陶大偉、孫越和夏玲玲組成黃金鐵三角，主持台灣首個情境喜劇節目《小人物狂想曲》，該節目在1981年獲得金鐘獎綜藝節目獎，開創了收視熱潮。

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陳凱倫（左起）、葉天健、于美人。（資料照，記者陳奕全攝）

後來葉天健轉向製作政論節目，發掘了于美人、鄭弘儀和趙少康等知名主持人，也製作了《新聞駭客》和《新聞挖挖哇》等節目，《新聞挖挖哇》至今也已播出18年。

製作人葉天健曾舉辦生前告別式；陳凱倫（左）、葉天健（中）。（資料照，記者陳奕全攝）

葉天健是台灣第一個主動要辦告別式的金鐘獎電視製作人，他78歲那年因心臟健康問題已裝置了10支支架，2020年11月就舉辦了一場「生前歡聚會」，邀請眾多好友參加，包括于美人、張小燕、張艾嘉、趙少康、包翠英、周丹薇和張陳凱倫等人。

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