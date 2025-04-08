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凍齡美魔女涉及詐欺？社群帳號全被封 慘痛發聲：衝擊工作

胡文英臉書遭封。（翻攝自臉書）胡文英臉書遭封。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕「凍齡美魔女」胡文英常在社群上分享日常與辣照，不過今（8）日她提到，她所使用的Facebook、Instagram與Threads帳號，在2025年4月5日早上突然被全面停權。

胡文英社群遭封鎖。（胡文英提供）胡文英社群遭封鎖。（胡文英提供）

胡文英說她登入帳號時，系統顯示「涉及詐欺、詐騙、欺騙行為」，這樣的訊息讓她非常震驚。她一向遵守規範、用心經營每一個社群平台，從未從事任何違法或不當行為。「更重要的是，這些帳號是我與粉絲互動、分享生活與創作的重要平台，一夕之間被封鎖，讓我深感無力與遺憾。」

性感美魔女胡文英是女星鄭靚歆的媽媽。（翻攝自臉書）性感美魔女胡文英是女星鄭靚歆的媽媽。（翻攝自臉書）

胡文英社群遭封鎖。（胡文英提供）胡文英社群遭封鎖。（胡文英提供）

她已於4月5日提出申訴，然而4月7日收到的回覆卻是「永久停權，申訴無效」。她依照網路查找的建議到Facebook的實體辦公地點，卻被告知那裡是機房、無對外窗口，只提供一個網站連結。「但由於帳號已停權，無法登入，我連申訴資料都無法填寫，等於投訴無門。」

胡文英曾傳出與拍攝AV《華根初上》的網紅鄧佳華合作。（翻攝自臉書）胡文英曾傳出與拍攝AV《華根初上》的網紅鄧佳華合作。（翻攝自臉書）

胡文英坦言，這次事件不僅對她的生活造成極大影響，也直接衝擊到她的工作。「經營社群平台是我主要的收入來源之一，包括合作邀約、寫真推廣、創作分享等，都是透過這些平台與大眾接觸。帳號的突然消失，等於讓我的舞台瞬間中斷，也讓我一時之間失去了工作的重心。」

胡文英社群遭封鎖。（胡文英提供）胡文英社群遭封鎖。（胡文英提供）

胡文英曾披上台灣國旗造型比基尼。（翻攝自臉書）胡文英曾披上台灣國旗造型比基尼。（翻攝自臉書）

胡文英特別感謝所有粉絲朋友們這段期間的關心與支持，「很多人透過TikTok或其他方式聯繫我，留言、私訊、甚至幫我轉發訊息，讓我非常感動。正是因為大家的溫暖，讓我有勇氣站出來，試圖把這件事說清楚，也希望喚起更多人的重視。」胡文英也創了新的臉書帳號暫做使用。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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