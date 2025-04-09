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娛樂 最新消息

夏靖庭上台驚吐吸毒20年 勒戒回家見一幕心碎了

黃鐙輝和李杏「雙金組合」搭檔演夫妻，劇中三番兩次提離婚。（大愛提供）黃鐙輝和李杏「雙金組合」搭檔演夫妻，劇中三番兩次提離婚。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝和李杏「雙金組合」在大愛戲《九如一家人》中搭擋演出夫妻，今（9）首映記者會上，兩人不斷逗嘴鼓，李杏直指黃鐙輝靈活過頭，就是沒在記連戲，黃鐙輝則理直氣壯強調：「因為藝術不能重複」。

李杏為戲苦練台語，開拍前找老師上課學發音、音調、文法等，到了拍戲現場黃鐙輝成了第二個臺語老師，他直呼李杏到了吹毛求疵的地步，一直挑戰黃鐙輝到底要用哪一種講法、有什麼不一樣、怎麼用才是最恰當的。兩人劇中爭執戲碼不斷，李杏經常大翻黃鐙輝白眼，打趣表示：「完全不用揣摩，黃鐙輝就是容易讓人這樣。」黃鐙輝則認為吵架是婚姻發洩出口，透露新婚前兩年曾因丈母娘拿太多錢，語重心長對太太萁萁說：「這樣下去我們可能會離婚。」好在梗在心中的刺拿掉後，兩人婚姻關係重回和諧。

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夏靖庭曾是更生人，為母親痛改前非。（大愛提供）夏靖庭曾是更生人，為母親痛改前非。（大愛提供）

演出警局隊長的夏靖庭曾誤入歧途，他自招吸毒20年，「沒有人看得出來，最清楚的是我媽媽，可是我媽媽從來沒有放棄我。」他說第2次從勒戒所回家時，發現媽媽已經白髮蒼蒼，家中還有一隻十八歲的老狗肚破腸流的等著他，才決心痛改前非，「我是一個更生人，我接受我的過去，我只要現在重新來過，我可以創造未來的自己」。

《九如一家人》首映記者會。（大愛提供）《九如一家人》首映記者會。（大愛提供）

李運慶劇中有毒癮，他因鼻子過敏黑眼圈嚴重，接拍《九如一家人》最高興的就是不用畫妝，他主動跟導演說「我可以把頭髮剃掉，導演你讓我剃！」他上網查資料發現有毒癮的食慾會很差，但他是很愛吃的人，要變瘦只好先催眠自己，當太太問要吃什麼，他都回「我沒有食慾，隨便，我吃妳剩的就好。」每天每餐都這樣做，體重就直線下降五、六公斤，很快就進入劇本的狀態裡；吳政迪在劇中飾演有酒癮的「劉人傑」，每場戲不是在發酒瘋就是發毒癮，他透露揣摩對象是家人，「因為我家以前開餐廳，小時候看喝酒醉的人看到大

吳鈴山在劇中飾演為情負債的自毀男，他透露跟黃鐙輝的兒時背景很像「都是單親家庭，媽媽不斷的離家出走，爸爸一個大男人帶大我們四個小孩，這個陰暗面一直被我隱藏的很好。一拿到劇本真的是人性的大爆炸，這個戲我一定要演，我可以在戲中放縱生活中綑綁自己的那一面。」他坦言自己不是好演員，會把角色帶到現實生活中，「我是不會罵髒話的人，我記得這段期間跟老婆衝突的時候，我罵她髒話了，這是一個很糟的事情」。

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