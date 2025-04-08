SOD最強AV女優出道 天神羽衣被讚：100％新鮮美少女

SOD STAR新人天神羽衣被讚為「100％新鮮美少女」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV界又出怪物新人，SOD STAR新人天神羽衣被讚為「100％新鮮美少女」，她有著甜美容貌、158公分身高、天然E罩杯豪乳以及纖細的水蛇腰，很多老司機都大讚：SOD近一年最好的新人。

老司機大讚天神羽衣是SOD近一年最好的新人。（翻攝自IG）

SOD封天神羽衣為「福岡地區最可愛也最情色、產地直送新鮮度百分之百美少女」可見對她期望甚高，且她在社群平台發布許多短影音，讓人覺得又正又甜。清純甜美的外貌加上妖嬈的身材，簡直就是所有男人心中的女神。

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天神羽衣在福岡拍了許多寫真，營造出日本最佳女友的感覺。（翻攝自IG）

片商為了強調「產地直送」，刻意到福岡拍了許多寫真，營造出日本最佳女友的感覺，這樣也容易讓老司機們看片子的時候多分感動。不僅日本，許多消息靈通的海外AV愛好者也等著她快快往海外發展。

宛如偶像美少女的天神羽衣，第一部AV強調嬌小的身材與天然無害的無辜模樣。（翻攝自IG）

宛如偶像美少女的天神羽衣，第一部AV強調天神羽衣嬌小的身材與天然無害的無辜模樣，就像是療癒系萌寵的大眼睛，更令人期待她在片中會有那些令人一看再看的「名場景」。

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