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娛樂 最新消息

落單女遊客竟是楊千霈！「雪地單穿小可愛」超炸身材全被拍

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊千霈今年1月公開宣告與紡織小開洪家傑8年婚斷，恢單後則陸續被爆與「玖壹壹」春風以及外形酷似「台灣隊長」陳傑憲的建材小開Jeremy緋聞，不過皆被她嚴正澄清爲不實消息。然而，楊千霈懶理感情緋聞謠言，近日飛赴日本滑雪度假，破尺度單穿小可愛現身雪場，火辣身材全被拍下。

楊千霈飛赴日本滑雪展露超炸火辣身材。（組合照，翻攝自IG）楊千霈飛赴日本滑雪展露超炸火辣身材。（組合照，翻攝自IG）

對於外界的關注，楊千霈並未多做回應及理睬，近日則開心飛往日本滑雪度假，享受自由時光，可見美照中的她身穿桃紅色小可愛搭配粉色滑雪褲，在白雪皚皚的滑雪場中格外吸睛，露出結實纖細的腹肌與完美比例，展現火辣魅力。

相關新聞：楊千霈淚崩揭離婚真相「不想隱瞞」 親曝與前夫最後通話

一直以來，楊千霈給外界甜美又知性的印象，如今恢單後更顯得自在奔放，似乎完全不受緋聞影響，專心享受生活。雖然感情狀態依舊成謎，但楊千霈的高顏值與好身材，依然讓網友們讚嘆不已，直呼「單身的她更有魅力！」

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