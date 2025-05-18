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娛樂 最新消息

王傑、戴立忍全是海龍蛙兵！8位男星軍旅「特種背景超硬」

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈近期掀起「閃兵風暴」，多位男星因涉嫌透過「閃兵集團」規避兵役、偽造病歷遭到拘提約談，藝人服兵役議題成為輿論焦點。儘管風波未歇，其實也有不少男藝人曾在軍中接受嚴格訓練，甚至服役於國軍最艱難的特種部隊，被封為「藝人兵役天花板」，個個軍旅背景硬到不行。

顏志琳、戴立忍、王傑、王中皇、巴大雄、九孔、賀一航、陳為民的軍中履歷驚人，堪稱藝人兵役天花板。（本報組合資料照）顏志琳、戴立忍、王傑、王中皇、巴大雄、九孔、賀一航、陳為民的軍中履歷驚人，堪稱藝人兵役天花板。（本報組合資料照）

「藝人兵役天花板」囊括王傑、王中皇與戴立忍，3人皆曾服役於「海龍蛙兵」，是海軍兩棲偵察營最菁英的一支，訓練強度極高。「動力火車」顏志琳則曾為「涼山特勤隊」隊員，這支部隊以高強度山地作戰訓練著稱；陳為民則曾服役「空降特戰」部隊，訓練過程包含高空跳傘、叢林戰術與極限體能測驗。巴大雄則曾服役於「兩棲蛙人」部隊。

此外，已故藝人賀一航曾是國防部情報局直屬的「神龍小組」成員，軍中履歷驚人；喜劇演員九孔竟是「空軍官校正期生」出身，堪稱演藝圈最知性軍人之一。這8位藝人展現「硬漢本色」，在兵役問題被放大檢視之際，也成為外界口中「真正值得尊敬的男星」，相較之下，部分閃兵風波中的涉案藝人，形象幾近崩盤，兩者對比鮮明。

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