韓國竟有「蘇志燮路」？ 本人現身台灣回應了

蘇志燮來台宣傳韓國觀光，吸引許多粉絲共襄盛舉。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕蘇志燮今天（24日）現身台北世貿中心，擔任韓國旅遊博覽會宣傳大使，他以中文「大家好」向在場粉絲問候，還不時對台下偷比愛心，這是他婚後首次來台，人氣不減，現場尖叫聲不斷。

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蘇志燮明天晚間6點將與師弟玉澤演，一起在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，他很感謝台灣粉絲的支持，所以曾經在世貿旁邊的台北國際會議中心舉行過見面會，「一直以來都很熱情的支持我，所以我留下很美好的回憶，而且台灣食物都很好吃，所以一直都很想再來台灣，可以趁此機會再來台，真的很高興。」

蘇志燮開心能夠再次來台。（記者王文麟攝）

提到接下來的計畫，蘇志燮透露，他主演的黑幫動作劇《無赦之仇》，即將在6月6日上線，最近正忙於宣傳活動，還有明天就要跟玉澤演一起舉行見面會，所以現在非常激動，請大家多多收看。

蘇志燮來台分享「蘇志燮路」的由來。（記者王文麟攝）

其實韓國有一條以蘇志燮命名的路，就叫「蘇志燮路」，原來是蘇志燮的首本攝影書拍了不少江原道楊口郡美景，吸引不少粉絲朝聖，以此為契機，「蘇志燮路」才因此誕生，蘇志燮也很推薦大家到「蘇志燮路」走走看看。被問到去蘇志燮路會找到蘇志燮嗎？蘇志燮笑說：「雖然沒有我，但會找跟我很像的路。」

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