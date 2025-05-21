林昶佐派駐芬蘭大使迴響大！周杰倫、蔡依林遭網友接力指派「任務」

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾任立委的閃靈主唱林昶佐將被派駐芬蘭大使，當地媒體也報導表示歡迎，近日網友也腦力激盪，透過不同歌手曾唱過的歌曲趣味聯想最適合派駐哪裡當大使，雖然是天馬行空想像，但在社群迴響很大，也讓網友重溫歌手們的好作品。

林昶佐將被派駐芬蘭大使。（資料照，出日音樂提供）

主要是昨天歌手賴銘偉發文：「無限期支持伍佰老師擔任駐挪威大使，因為他知道那裡湖面總是澄清。」網友則接續留言：「那裡空氣充滿寧靜。」其實指的是伍佰唱過的經典歌曲《挪威的森林》的歌詞，儘管外交部官網說明：「我國在挪威未設館處，該國家/地區由我國駐瑞典台北代表團兼轄。」但後續討論相當大，不少網友留言太有趣。

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網友接力對歌手們指派「任務」，蔡依林被投票最多的是適合派她當西班牙或捷克大使，因為她唱過《馬德里不思議》以及《布拉格廣場》。

蔡依林被投票最多的是，適合當西班牙或捷克大使。（資料照，記者潘少棠攝）

另外「周董」周杰倫適合的任務則更多了，因為他的歌曲涵蓋太多國家，網友笑稱，周董可以擔任駐法國大使，理由是「他知道塞納河畔左岸的咖啡」，這出自《告白氣球》，另外周董還適合當駐美大使，因為他唱過《印地安老斑鳩》，感受過「大峽谷的風呼嘯而過」。周董也被點名可以當駐德國大使，因為他唱過《威廉古堡》。

網友笑稱，周董可以擔任駐法國大使。（資料照，杰威爾提供）

網友除發想歌手們各自適合派任到哪裡當大使，也有人推薦陳綺貞可以當觀光署長，因為她最懂「旅行的意義」，另有網友開玩笑稱，陳綺貞和阿信還可以派駐月球，因為兩人唱過《私奔到月球》。

另外陶晶瑩則被笑稱可以和周董競逐駐美大使，因為陶子唱過《走路去紐約》。儘管這些討論全是「不可能的任務」，但透過林昶佐將出任駐芬蘭大使，網友也複習歌手們的歌曲一起「環遊世界」，形成社群特殊討論。

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