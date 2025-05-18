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黃仁勳世壯運熱跳「尚勇」 擊掌統一獅啦啦隊女神爽爆

「AI教父」黃仁勳擔任2025世壯運開幕聖火代表。（本報資料照，記者林正堃攝）「AI教父」黃仁勳擔任2025世壯運開幕聖火代表。（本報資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕昨（17）晚「2025世界壯年運動會」（以下簡稱世壯會）於台北大巨蛋登場，擔任開幕聖火代表的「AI教父」黃仁勳也穿著白色T恤黑色褲子入場，現場他不但和統一獅啦啦隊一起嗨跳「統一尚勇」，結束時還與統一獅Uni-Girls啦啦隊員「Race」芮絲擊掌，把芮絲樂壞大叫：我的雙手好值錢喔。

芮絲在網路發出與黃仁勳擊掌的畫面。（翻攝自Threads）芮絲在網路發出與黃仁勳擊掌的畫面。（翻攝自Threads）

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意猶未盡的芮絲還在網路發文，並附上啦啦隊齊跳《台灣尚勇》舞曲，黃仁勳跟著啦啦隊女孩們手舞足蹈，最後還與啦啦隊員擊掌互動。站在黃仁勳身旁的芮絲擊掌之後，爽度爆表不斷稱讚自己雙手很值錢，就連一旁的隊友也搞笑說：「借我聞一下啦～」，逗得大家呵呵大笑。

芮絲也表示這一擊掌讓「統一尚勇含金量+++++我的手手突然就增值了#黃仁勳」，網友也笑著打趣：「一手一兆五千億」。

統一獅Uni-Girls啦啦隊員「Race」芮絲。（翻攝自IG）統一獅Uni-Girls啦啦隊員「Race」芮絲。（翻攝自IG）

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