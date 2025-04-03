75歲港星劉松仁拒復出 未來人生想做這些事

劉松仁曾於1987年來台拍攝首部電視劇《還君明珠》，紅極一時，2月底生平首次舉辦影迷會，當天來了大批影迷。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕75歲資深港星劉松仁曾於1987年當時36歲，遠渡重洋來台拍攝首部電視劇《還君明珠》，成了家喻戶曉大明星，近年劉松仁屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清。

港媒報導，劉松仁自去年完成由他擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》後，一直處於休養狀態，甚少公開露面，2月底生平首次舉辦影迷會，當天來了大批影迷，傳為佳話。

請繼續往下閱讀...

劉松仁近期推出攝影集《松風捉影》，以個人隨筆「感言」，記錄生命不同階段的心路歷程，配以隨心拍下照片及珍貴劇照。由於是非賣品，他希望可用作為照顧殘疾兒童及長者之慈善機構籌款。

劉松仁昨受訪說︰「我沒一定要做甚麼事，就如大家常說『出山』（指復出），我覺得應該不可能，因為精力已經有限，時間有限，我知道自己的能力。」他最後表示，很喜歡現階段的自己，「不強求甚麼，一切隨環境隨心而行。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法