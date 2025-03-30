織織喊「有毒關係」 交往賴賴16年：人財兩失

曾是情侶檔的網紅圖文作家｢織織＆賴賴」於2023年分手。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾是情侶檔的網紅圖文作家｢織織＆賴賴」於2023年分手，結束16年戀愛關係，兩人擁有超過40萬追蹤的粉絲專頁也停止更新。去年織織無預警曬出自己的超音波照片，公開懷孕喜訊。近日織織在網路上活躍，多次在回應網友留言時嗆辣發言，近日更在網路上探過去和賴賴的感情根本就是「有毒關係」。

織織提起跟賴賴交往的時光，大呼「有毒關係」。（翻攝自臉書）

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網友發文敘述自己發現交往7年的男友劈腿，不但跟別人交往1年且懷孕並登記結婚，讓網友感到心痛。原Po說，男友做出這樣的事之後，竟然還希望她能夠留在身邊，繼續以前的生活，原Po感到更錯愕的是，對方的新婚妻子然也同意這樣的安排，但原Po非常清楚知道男方就是變心了，卻無法停止悲傷，甚至一度考慮接受對方的方案。貼文曝光後，釣出織織出面回應「雖然狀況不太一樣，但我這樣在有毒關係內折騰16年之後人財兩失，身體健康扣打（Quota，配額之意）消耗殆盡」。

不少網友看到織織的回文，忍不住在下方回復：「現在回想織織媽根本先織，當年力阻那段戀情」。

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