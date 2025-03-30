台灣正妹「日本AV正式出道」 親自公開番號：多多指教

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣AV女優「Tiny」胎尼原先預計去（2024）年2月底以藝名「田井虹」在日本出道，沒想到作品剛上架不久，就因為與片商合作出問題喊卡。不過，她沒有因此放棄，昨（29日）宣布正式在日本出道，並公開作品番號，希望大家多多指教。



胎尼正式於日本出道。（翻攝自IG）

胎尼昨天在社群發文高喊，「我在日本出道啦！」並親自公開作品番號「WSA-001」，坦言這應該是人生中，目前遇過今日最大、最特別的挑戰，很開心可以擁有這個新身分，往後請大家多多指教。

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胎尼新作《世界的美少女》。（翻攝自X）

事實上，胎尼2月底就曾在社群預告會在日本出道，並透露新作《世界的美少女》已開放預購，當時掀起不少討論，甚至登上日本成人平台FANZA預購榜第二名。如今發文正式出道，網友們紛紛留言送上祝福，「期待已久，總算實現」、「恭喜完成夢想」、「台灣之光。」

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