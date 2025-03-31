金秀賢被罵「殺人犯」激動哭了！開告金賽綸家屬、橫豎求償2.7億

金秀賢在記者會上聲淚俱下。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢今天（31日）在記者會上聲淚俱下，再度否認與未成年交往的事實，更強調不能因為威脅，就去承認沒有做過的事情。金秀賢怒控《橫豎研究所》是移花接木、動過手腳，而他已經將相關對話證據提交公正機構分析。

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金秀賢透露確實在5年前有與金賽綸交往，不過當時她不是未成年，當時並未坦承戀情是因為擔心影響到《淚之女王》，如果時光倒轉，他還是會做同一種選擇。他表示，兩人就像普通的戀人，曾經懷抱著美好的感情交往，後來自然分手，就鮮少聯絡了。

金秀賢表示，金賽綸最後一任的經紀公司代表曾說「她在酒駕事件過後，因為我而感到痛苦」，但據金秀賢所知，當時金賽綸已經有了新對象，如果這個時間再出來說些什麼，加上已經各自走上不同的生活，真的是不知道該說些什麼。

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金秀賢認為，自己的話或許聽起來像藉口，也一度想說不要做任何回應，無論外界說什麼都保持沉默，「我一直受到很多的愛，也常常被誤解，有很多與事實不符的謠言四處流傳，我覺得這也是我必須要承擔的。」

但金秀賢激動爆哭：「金賽綸家屬認為，只因為我是她的前男友，就把她的死亡歸咎於我，強迫我承認我沒做過的事，說她未成年時我就玩弄她、金錢脅迫她，甚至說我是殺人兇手！」金秀賢委任律師金鍾福則宣布，將對金賽綸家屬、自稱是「阿姨」的不明人士以及「橫豎研究所」提告，並求償120億韓元（約台幣2.7億元）。

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