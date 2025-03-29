命理師3天前預言有大地震 示警6個月內「台海恐有狀況」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕緬甸昨（28日）下午發生強震，規模後來上修到8.2，泰國等周邊國家也重創，然而，台灣命理師李靜唯25日才剛在臉書預言「有大地震」，驚人巧合引起網友熱議，此外，她示警，未來6個月南海和台海都要特別注意海域攻擊、封鎖和圍堵，甚至有海底電纜被切斷造成網路斷電的意外。

緬甸28日發生強震，泰國等周邊國家也受重創。（法新社）

李靜唯25日在臉書撰文表示，3月下旬的行星激烈碰撞，除了月食伴隨日食之外，天王星已在18日進入金牛座，值得關注的是，天王星與「突發事件」有關，因為它的難以捉摸讓人無法預測，天王星將會徹底顛覆人類傳統的生活模式和三觀。

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李靜唯提到，30日土星進入雙魚座長達2年半，未來6個月的南海和台海都要特別注意海域攻擊、封鎖或圍堵的可能。此外，她也指出，會有火山爆發或大地震引發海嘯或海底爆炸等危機，甚至有海底電纜被切斷造成網路大斷電的意外。

中國權宜輪「順興卅九」1月初破壞我國海底電纜後，行蹤不明。（資料照）

隨著昨日緬甸發生強震，驚人巧合讓網友不禁開始擔心其他預言是否會一一印證。

☆民俗說法僅供參考☆

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