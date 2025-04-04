（影）愛莉莎莎挺鍾明軒 拍片問：Taiwan其實很有名？

鍾明軒上《百靈果News》說外國人不認識Taiwan引發極大爭議。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅鍾明軒日前上Podcast節目《百靈果News》時稱很多外國人不知道台灣，所以他自我介紹的時候會說「Chinese」而非「Taiwanese」，沒想到節目播出後竟引發熱烈討論，還導致鍾明軒需要離開一陣子撫平心情。今（4）愛莉莎莎在社群Po影片，分享自己在國外說「Taiwan」卻被當成「塔利班」的經驗。

網紅愛莉莎莎分享自己在國外稱是台灣人卻被當成塔利班的經驗。（翻攝自IG）

愛莉莎莎在影片中說，如果到日本、韓國等東北亞國家，大多數人都知道台灣，不過換成是印度、尼泊爾等地「大部分的人是不知道的耶！」愛莉莎莎特別指出，因為有些人會聽錯，聽成「TaLiwan」，那就糗大變成塔利班了，她自己還曾經被餐廳老闆當成是恐怖組織分子。

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愛莉莎莎在尼泊爾吃飯，卻被當成恐怖份子。（翻攝自IG）

一個月出國3次以上的愛莉莎莎表示，在尼泊爾或者印度這些國家，大多數人都不知道台灣。她還舉出自己到印度的例子，提到某次她到餐廳吃飯，老闆問她從哪兒來？愛莉莎莎就說：「Oh! I'm from Taiwan.」沒想到老闆卻露出狐疑的表情，還重複了一次「Taiwan」？愛莉莎莎重複一次之後，老闆認真問「Ta-li-wan?」，愛莉莎莎誤會對方指是發音不標準，於是點頭稱是，店員立刻露出害怕的表情。

愛莉莎莎也特別提醒，跟外國人自我介紹的時候，一定要說清楚是「Taiwan」絕對不要讓他們在中間多加上可怕的「L」。（翻攝自IG）

後來真相大白，和愛莉莎莎一起吃飯的瑜珈老師聽到她和餐廳老闆的對話，才告訴她「Ta-li-wan」指的是「塔利班」，所以她瞬間從台灣人變成恐怖份子，店員才露出驚恐的模樣，真是搞了大烏龍。愛莉莎莎也特別提醒，跟外國人自我介紹的時候，一定要說清楚是「Taiwan」絕對不要讓他們在中間多加上可怕的「L」。

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