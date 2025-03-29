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娛樂 電視

古裝男神挑戰全新武俠題材 《航海王One piece》4月5日震撼復播

〔記者李紹綾／台北報導〕愛奇藝國際版持續深耕內容多元化，為觀眾帶來豐富的視聽體驗。除目前熱播的《GOOD DAY》、《化外之醫》、《念無雙》外，還有眾多備受矚目的精彩新作即將上線，豪華卡司陣容令人期待。

成毅在《狐妖小紅娘王權篇》飾演王權富貴。（愛奇藝國際站提供）成毅在《狐妖小紅娘王權篇》飾演王權富貴。（愛奇藝國際站提供）

「古裝男神」成毅繼2022年《蓮花樓》後，再度挑戰全新武俠題材，在《赴山海》中飾演熱愛武俠小說的現代人，意外進入系統世界，成為神州奇俠中的主角蕭秋水，開啟驚險刺激的冒險之旅。此外，他還在《狐妖小紅娘王權篇》中化身斬妖除魔的王權富貴，與李一桐飾演的蜘蛛精清瞳上演一段跨越種族界限的動人愛戀。

李一桐在《狐妖小紅娘王權篇》飾演蜘蛛精。（愛奇藝國際站提供）李一桐在《狐妖小紅娘王權篇》飾演蜘蛛精。（愛奇藝國際站提供）

「國民哥哥」陳哲遠則攜手李沁主演古裝劇《一笑隨歌》，講述曾射中皇子的女射手在失憶後與皇子重逢，從仇敵關係演變為相知相惜的浪漫故事。而近期憑《難哄》再創演藝高峰的白敬亭，則將顛覆以往形象，在《正當防衛》中挑戰與前作截然不同的角色，與《狂飆》「大嫂」高葉、《三體》張魯一聯手主演，該劇以法律概念為切入點，剖析錯綜複雜的案件，展現法律與人性的較量。高葉飾演氣場強大的檢察官，白敬亭則詮釋身陷殺人疑雲的李沐風，雙強對決的戲碼備受關注，讓網友引頸期盼兩方正面交鋒的精彩對戲。

劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹。（愛奇藝國際站提供）劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹。（愛奇藝國際站提供）

除了「男神」之外，「女神」陣容同樣耀眼，讓人期待滿滿。劉詩詩在《淮水竹亭》中飾演東方淮竹，自開拍以來便被網友大讚為「天選淮竹」，其溫婉動人的氣質與原作漫畫角色高度契合。該劇不僅有劉詩詩坐鎮，配角陣容更是華麗非凡，包括《樹下有片紅房子》翟瀟聞、《大夢歸離》侯明昊、《永夜星河》丁禹兮、《一念關山》陳宥維，以及女演員陣容同樣星光熠熠——《難哄》章若楠、《致我們單純的小美好》沈月、《九重紫》孟子義，還有人氣女團成員周潔瓊、吳宣儀等人加盟，集結高顏值與精湛演技，共同打造一場視覺與情感交織的絕美盛宴。

白敬亭在《正當防衛》挑戰與前作截然不同的角色。（愛奇藝國際站提供）白敬亭在《正當防衛》挑戰與前作截然不同的角色。（愛奇藝國際站提供）

此外，今年作品不斷的白鹿，也展現驚人的戲劇能量。繼年初的《白月梵星》，以及目前熱播的《北上》後，她還有一部備受期待的作品《衡門有狐-臨江仙》待播。在劇中，白鹿飾演四靈仙尊李青月，與曾舜晞飾演的大成尊者白九思上演一場糾葛深重的愛恨情仇。兩人在相愛相殺間歷經試煉，最終攜手化解誤會拯救蒼生，將為觀眾帶來一場蕩氣迴腸的仙俠愛情故事。

李沁（左）、陳哲遠主演《一笑隨歌》。（愛奇藝國際站提供）李沁（左）、陳哲遠主演《一笑隨歌》。（愛奇藝國際站提供）

白鹿主演《衡門有狐-臨江仙》。（愛奇藝國際站提供）白鹿主演《衡門有狐-臨江仙》。（愛奇藝國際站提供）

除了戲劇領域，動漫迷也迎來令人振奮的消息，更新長達25年的經典動畫《航海王》，自去年10月宣布暫停播出後，經過6個月的等待，即將在4月5日正式復播，並繼續更新「未來蛋頭島篇」。愛奇藝國際版作為多年來《航海王》動畫的獨家播放平台，也將於4月5日深夜同步日本最新進度，讓粉絲第一時間與草帽海賊團一同展開全新冒險，探索神秘的科技未來島，喜愛《航海王》的觀眾千萬別錯過。眾多精彩作品持續熱播中，請隨時鎖定愛奇藝國際版官方 APP 或 iQ.com。

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