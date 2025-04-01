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邊荷律被比倒讚+噓聲羞辱「當場怒瞪球迷」 經紀人7點聲明：請有分寸！

邊荷律憑藉甜美臉蛋以及活潑可愛的性格，受大批粉絲喜愛。（翻攝自IG）邊荷律憑藉甜美臉蛋以及活潑可愛的性格，受大批粉絲喜愛。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律來台發展後人氣飆升，憑藉甜美臉蛋與天真活潑的性格，深受不少粉絲喜愛，不過日前卻發生被球迷比倒讚噓聲戲謔，讓她不滿當場怒瞪回敬，引起風波。對此，經紀人「乖姐」在社群列7點聲明，呼籲球迷開玩笑要有分寸。

近日在社群平台Threads流出一段畫面，邊荷律在30日大巨蛋應援下班時的影片，可見畫面中女孩們正在散場，原本對著觀眾燦笑揮別的邊荷律，突然臉垮擺出生氣嘟嘴的表情，並且不斷對觀眾比倒讚，似乎是有不少球迷當著邊荷律的面噓聲喊她「胖胖」，才讓她不滿當場回擊，甚至在走下舞台的過程中，還兩度轉頭怒瞪球迷，影片曝光後引起熱議，網友一面倒力挺邊荷律，紛紛斥責現場的球迷相當不尊重。

事後，邊荷律的經紀人乖姐也罕見動怒，在IG列出7點聲明，痛斥球迷訕笑邊荷律身材的行為，指出平常女孩之間也會互相開玩笑，但絕對是有分寸的，「我們跟粉絲間並不是同事關係，很容易從玩笑變成一種霸凌人的方式，請大家要有一定的分寸！」

同樣的道理套用在比倒讚的行為，乖姐不禁反問做出這些舉動的球迷，「她努力ㄧ整場應援，結果ㄧ堆人比倒讚加booo的聲音，這是你們表現喜歡她的方式嗎？」接著不捨透露，邊荷律私下也和大家一樣，不是身為表演者就該很堅強，她也會難過掉眼淚，「甚至跟我說過不敢上場，怕大家不喜歡她。」呼籲球迷尊重所有表演者。

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