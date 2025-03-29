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娛樂 日韓

BOYNEXTDOOR地震取消泰國場！挨轟落跑又搶車 兩派粉絲大論戰

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BOYNEXTDOOR原本在今天（29日）將在曼谷開唱，但受到大地震關係而取消，不過卻引發爭議。有粉絲不滿BOYNEXTDOOR不先公告活動取消，反而先決定搭機離開泰國，留大批粉絲流浪在曼谷，卻連一句問候也沒有；不過也有人認為，如今發生災情，第一時間顧及自身安全最重要，意外引發兩派論戰，

BOYNEXTDOOR迅速走紅、人氣扶搖直上，這次在泰國的演出吸引來自中國、韓國及台灣等各地的粉絲特別飛到曼谷，沒想到突如其來的大地震卻打亂計劃。BOYNEXTDOOR現身機場時，有粉絲對6名成員大喊「那我們怎麼辦啊」，表達對演出取消且身在異國孤立無援的無助，更直指他們此舉與「逃跑」無異。

BOYNEXTDOOR因為地震取消泰國場，卻意外引發紛爭。（翻攝自X）BOYNEXTDOOR因為地震取消泰國場，卻意外引發紛爭。（翻攝自X）

甚至有人發文，指控BOYNEXTDOOR直接搶走別人叫的接駁車，害原本預約的人只能走路。有粉絲認為，來自世界各地的粉絲都是存了很久的錢，打扮得漂漂亮亮來泰國追星，雖然發生地震誰也不願意，但BOYNEXTDOOR第一時間連一句關心都沒有，令他們感到相當心寒，網路上甚至不少人稱要「脫粉」。

不過另一派網友認為，當發生嚴重的天災人禍時，若是正常舉行演唱會不但有安全疑慮，且給人觀感不好，活動取消也不是BOYNEXTDOOR可以決定的。但有網友認為這種說法是「站著說話不腰疼」。

BOYNEXTDOOR的成員RIWOO、宰鉉、Leehan在昨天晚間10點、11點於WEVERSE發文，對於演唱會取消表示非常遺憾，為泰國祈禱，並希望粉絲要把安全放在第一順位。

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