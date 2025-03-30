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陳建州再惹議！伸手觸碰趙娟週後背 PO文稱「這樣算上道吧」

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TPBL副秘書長王志群、台啤永豐雲豹執行長張建偉等職籃高層，近來因為言論不妥，遭到輿論撻伐。沒想到今（30日）又有網友發現「黑人」陳建州在頒獎時，為了引導站位，伸手碰觸韓國啦啦隊女孩趙娟週的後背，此舉掀起兩派網友論戰。

「黑人」陳建州伸手觸碰趙娟週後背惹議。（翻攝自IG）「黑人」陳建州伸手觸碰趙娟週後背惹議。（翻攝自IG）

一名網友今天在Threads上發文表示，「TPBL副祕書長和球隊執行長才出事被炎上，結果這咖也不遑多讓，還說自己很上道？不要把隨意碰觸人當理所當然欸」，並附上爭議片段。

網友在社群抨擊陳建州行徑。（翻攝自Threads）網友在社群抨擊陳建州行徑。（翻攝自Threads）

影片中可見，桃園璞園領航猿「一哥」盧峻翔獲頒1月MVP時，趙娟週捧著獎牌現身，陳建州為了引導趙娟週站到中間的位置，先是左手碰到趙娟週的上背，後來右手又觸碰一次，事後，陳建州還將該片段轉發至限時動態，稱「我這樣算上道吧」。

陳建州轉發影片至限時動態。（翻攝自IG）陳建州轉發影片至限時動態。（翻攝自IG）

陳建州的舉動立刻掀起熱議，有網友認為不妥，表示「她是不會自己走路，需要你用手扶嗎」、「也太噁心了」、「死性還不改」，不過，也有不少人覺得這是紳士行為，認為批評的網友過於敏感、偏激，「感覺有點多了吧，人家本人都沒在講話了」。原PO則強調，「我覺得可以用口頭引導，尊重身體界線，不要隨便碰觸別人啦。

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