前棒球明星爆料早結婚早外遇 客場出賽愛帶小三

左打左投的柳熙寬曾是韓國KBO聯盟斗山熊隊的先發投手。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國前棒球明星柳熙寬近日在綜藝節目《偵探的商業秘密》當中透露，棒球球員都很受異性歡迎，如果結婚太早，出軌的機率就愈高，甚至有些棒球球員很喜歡在客場比賽時帶小三出門，反觀明媒正娶的元配都待在家裡照顧孩子。

身高180公分的柳熙寬曾是韓國KBO聯盟斗山熊隊的先發投手，他的特徵是左投、左打，擅長的球路則是曲球。38歲的他雖然已經退役，卻很受演藝圈喜愛，經常上節目，還有許多明星好友。

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柳熙寬（左）從職棒退役後，轉行成喜劇演員，圖右為PSY。（翻攝自IG）

柳熙寬在《偵探的商業秘密》就談到職棒球員，有來賓問「打棒球的運動員通常都很早婚吧？」柳熙寬表情痛苦地說非常嫉妒早婚的人，因為沒辦法在孩子面前秀出自己打棒球厲害的樣子，如果他的孩子出生，只能見到他現在是喜劇演員的模樣了。接著柳熙寬便爆料，很多職棒球員都很受異性歡迎，他解釋，也不僅是球棒，運動員好像都給人陽光、健康的印象，自然異性緣也比較好，所以經常會早婚。

今年世界棒球12強賽日本隊國手源田壯亮（右）帶小三來台灣比賽。（翻攝自IG）

「棒球球員經常為了進行春季訓練和到客場比賽外出一陣子」所以有些比較早結婚的棒球員就會帶著小三出去「度假」。柳熙寬也說，也有些運動員長期不在家，因此疑心病比較重，時常懷疑家中妻子外遇。

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