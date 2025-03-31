不是輕描淡寫玩笑！ 李雅英被叫坐大腿強硬發聲

李雅英IG有112萬粉絲追蹤。（翻攝自李雅英IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TPBL台灣職籃大聯盟副秘書長王志群YouTube頻道《5後時光》，日前邀球評左從凱、台啤永豐雲豹執行長張建偉對談，竟傳出有「下面留言破5千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上（字幕註明為『坐在中間』）」言論引起撻伐，認為此言已涉性騷。對此，頻道緊急下架影片，並於社群發文致歉。

張建偉一句「留言破5千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」，大批網友群起砲轟物化女性遭，李雅英31日也回應此事，她態度強硬表示：「那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。」

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李雅英表示：「雖然我沒有親眼看到該影片，無法完全了解具體內容，但從相關報導來看，我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話，我真心希望這樣的事情今後不要再發生。」

對於受歡迎，李雅英透露有了居留證，也在台灣定居生活，這次很多人替她發聲，感謝大家一直以來喜歡她、關心她，內心充滿感激，未來希望繼續以啦啦隊員身分帶來更多正能量。

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