晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李沐奪婁峻碩銀幕初吻自爆「很怪」！一度崩潰竟然還被剪掉

電影《器子》聯訪，大淵（左起）、導演簡學彬、程雅晨、李沐、李杏、小春、梁瀚名一起出席接受媒體訪問。（記者陳奕全攝）電影《器子》聯訪，大淵（左起）、導演簡學彬、程雅晨、李沐、李杏、小春、梁瀚名一起出席接受媒體訪問。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》今（1）日舉行記者會，主要演員李沐、小春、大淵、李杏、程雅晨、梁瀚名一起出席接受媒體訪問。李沐在片中和婁峻碩上演甜蜜吻戲，且是婁峻碩的銀幕初吻，她說當天知道要拍吻戲非常崩潰，沒想到最後還被剪掉。

相關新聞：張孝全為人父聞剴剴案直呼難過！婁峻碩被壓地上坦言「小鹿亂撞」

李沐知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門。（記者陳奕全攝）李沐知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門。（記者陳奕全攝）

李沐透露，當天知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門：「就很怪呀！因為我們太熟了很奇怪，就非常非常的尷尬。」她笑說婁峻碩是很輕鬆又專業的人，也有很旺盛的表演慾，「他那個表演的『火』燒到不行，我覺得他應該演得很開心。」

李沐知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門。（記者陳奕全攝）李沐知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門。（記者陳奕全攝）

李杏被張孝全水刑伺候，覺得冷得要死。（記者陳奕全攝）李杏被張孝全水刑伺候，覺得冷得要死。（記者陳奕全攝）

片中張孝全為女兒報仇，刑求不少人，李杏是其中一個目標，在片中被張孝全水刑伺候，她說拍攝當下沒有想到安全的部分，反而是整個拍攝冷到不行：「因為嗆到可以立刻終止，吊起來沒有真的綁死，我都是自己舉著的，但冷這件事終止不了，而且不能澆溫水會有水蒸氣」，直說下戲之後一直狂抖。

大淵（左）、小春；曾是棒球隊員的小春，片中幼年時同樣是棒球隊。（記者陳奕全攝）大淵（左）、小春；曾是棒球隊員的小春，片中幼年時同樣是棒球隊。（記者陳奕全攝）

小春曾是棒球隊員，片中幼年時同樣是在棒球隊。（記者陳奕全攝）小春曾是棒球隊員，片中幼年時同樣是在棒球隊。（記者陳奕全攝）

曾是棒球隊員的小春，片中幼年時同樣是在棒球隊，他形容當初的教練不像張孝全，早期就是為了要追成績，就會打屁股，「我們教練會打屁股，現在的教育應該是要像孝全哥一樣」至於當時為何會被教練懲罰？他笑說：「小時候比較皮，我記得我翹課吧！就會被打，我那個年紀大家都很皮。」

電影拍攝過程一波三折，還遇到疫情一度停拍，李沐笑虧婁峻碩「皮膚色階都有差」。她回憶有一場在橋底下拍的戲，因為下雨直接開始淹水，讓她直呼，「腳下全部都是水，這部片很刺激，我們在拍攝也很刺激！」《器子》將於4月11日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中