李沐奪婁峻碩銀幕初吻自爆「很怪」！一度崩潰竟然還被剪掉

電影《器子》聯訪，大淵（左起）、導演簡學彬、程雅晨、李沐、李杏、小春、梁瀚名一起出席接受媒體訪問。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》今（1）日舉行記者會，主要演員李沐、小春、大淵、李杏、程雅晨、梁瀚名一起出席接受媒體訪問。李沐在片中和婁峻碩上演甜蜜吻戲，且是婁峻碩的銀幕初吻，她說當天知道要拍吻戲非常崩潰，沒想到最後還被剪掉。

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李沐知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門。（記者陳奕全攝）

李沐透露，當天知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門：「就很怪呀！因為我們太熟了很奇怪，就非常非常的尷尬。」她笑說婁峻碩是很輕鬆又專業的人，也有很旺盛的表演慾，「他那個表演的『火』燒到不行，我覺得他應該演得很開心。」

李沐知道要和婁峻碩拍吻戲一度崩潰到不想出門。（記者陳奕全攝）

李杏被張孝全水刑伺候，覺得冷得要死。（記者陳奕全攝）

片中張孝全為女兒報仇，刑求不少人，李杏是其中一個目標，在片中被張孝全水刑伺候，她說拍攝當下沒有想到安全的部分，反而是整個拍攝冷到不行：「因為嗆到可以立刻終止，吊起來沒有真的綁死，我都是自己舉著的，但冷這件事終止不了，而且不能澆溫水會有水蒸氣」，直說下戲之後一直狂抖。

大淵（左）、小春；曾是棒球隊員的小春，片中幼年時同樣是棒球隊。（記者陳奕全攝）

小春曾是棒球隊員，片中幼年時同樣是在棒球隊。（記者陳奕全攝）

曾是棒球隊員的小春，片中幼年時同樣是在棒球隊，他形容當初的教練不像張孝全，早期就是為了要追成績，就會打屁股，「我們教練會打屁股，現在的教育應該是要像孝全哥一樣。」至於當時為何會被教練懲罰？他笑說：「小時候比較皮，我記得我翹課吧！就會被打，我那個年紀大家都很皮。」

電影拍攝過程一波三折，還遇到疫情一度停拍，李沐笑虧婁峻碩「皮膚色階都有差」。她回憶有一場在橋底下拍的戲，因為下雨直接開始淹水，讓她直呼，「腳下全部都是水，這部片很刺激，我們在拍攝也很刺激！」《器子》將於4月11日上映。

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