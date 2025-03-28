晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張孝全為人父聞剴剴案直呼難過！婁峻碩被壓地上坦言「小鹿亂撞」

張孝全（左起）、導演簡學彬、婁峻碩出席電影《器子》記者會。（記者王文麟攝）張孝全（左起）、導演簡學彬、婁峻碩出席電影《器子》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕動作台片《器子》今（28）日舉辦記者會，導演簡學彬率領兩代男神張孝全、婁峻碩一同出席。已為人父的張孝全在片中女兒被偷走，妻子甚至想不開，坦言故事讓他心情沈重，提到近期剴剴案保姆惡行遭社會撻伐，他更嚴肅表示：「很難過！」

為人父的張孝全隊近期剴剴案保姆惡行表示很難過。（記者王文麟攝）為人父的張孝全隊近期剴剴案保姆惡行表示很難過。（記者王文麟攝）

張孝全表示，如果我拍攝時還沒有孩子，感受會是「想像」成分更多，「但我是一個孩子的爸，從他出生開始陪他成長、餵他喝奶，如果孩子就這樣不見了，更能夠理解劇本裡面說的狀態，投射進入角色時可能再更容易一些些。」

片中張孝全有許多動作戲，他坦言武打訓練是至今碰過最猛的一次，「動作訓練完整一套大約1個半小時到2個小時，光熱身就要3、40分鐘，整個3個多小時」，尤其密集時1個禮拜大概需要進行3天，讓他笑說自己在訓練那段時間體力變得超好，「前段真的怎麼吃都馬上就消耗。」

片中張孝全有許多動作戲。（記者王文麟攝）片中張孝全有許多動作戲。（記者王文麟攝）

除了辛苦訓練，張孝全也為戲受傷休息一段時間，之後又碰到疫情，過程一波三折。他透露身體現在已恢復的差不多，但一開始回歸拍攝時動作上明顯和受傷前有差，直說動作演員們給了非常大的幫助。

戲外生兒子的張孝全，片中化身最強老爸搶救女兒，被問到是否會也想生個女兒，他笑說：「都沒有小孩的時候會覺得都好，我現在有兒子，就會覺得有個女兒好像也滿好的！」

婁峻碩（圖）在片中與李沐飾演情侶。（記者王文麟攝）婁峻碩（圖）在片中與李沐飾演情侶。（記者王文麟攝）

片中和李沐演情侶的婁峻碩也上演打鬥戲，因為排練時誤傷對手，讓他正式拍攝時非常害怕：「我真的把人家的臉打傷，很怕又再揮到他，之後對到戲就會一直收手，但這就是一個經驗。」至於他被張孝全壓在地上的戲，他笑言「有小鹿亂撞的感覺！」讓張孝全在一旁笑回：「我也有小鹿亂撞的感覺。」《器子》將於4月11日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中