張孝全為人父聞剴剴案直呼難過！婁峻碩被壓地上坦言「小鹿亂撞」

張孝全（左起）、導演簡學彬、婁峻碩出席電影《器子》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕動作台片《器子》今（28）日舉辦記者會，導演簡學彬率領兩代男神張孝全、婁峻碩一同出席。已為人父的張孝全在片中女兒被偷走，妻子甚至想不開，坦言故事讓他心情沈重，提到近期剴剴案保姆惡行遭社會撻伐，他更嚴肅表示：「很難過！」

為人父的張孝全隊近期剴剴案保姆惡行表示很難過。（記者王文麟攝）

張孝全表示，如果我拍攝時還沒有孩子，感受會是「想像」成分更多，「但我是一個孩子的爸，從他出生開始陪他成長、餵他喝奶，如果孩子就這樣不見了，更能夠理解劇本裡面說的狀態，投射進入角色時可能再更容易一些些。」

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片中張孝全有許多動作戲，他坦言武打訓練是至今碰過最猛的一次，「動作訓練完整一套大約1個半小時到2個小時，光熱身就要3、40分鐘，整個3個多小時」，尤其密集時1個禮拜大概需要進行3天，讓他笑說自己在訓練那段時間體力變得超好，「前段真的怎麼吃都馬上就消耗。」

片中張孝全有許多動作戲。（記者王文麟攝）

除了辛苦訓練，張孝全也為戲受傷休息一段時間，之後又碰到疫情，過程一波三折。他透露身體現在已恢復的差不多，但一開始回歸拍攝時動作上明顯和受傷前有差，直說動作演員們給了非常大的幫助。

戲外生兒子的張孝全，片中化身最強老爸搶救女兒，被問到是否會也想生個女兒，他笑說：「都沒有小孩的時候會覺得都好，我現在有兒子，就會覺得有個女兒好像也滿好的！」

婁峻碩（圖）在片中與李沐飾演情侶。（記者王文麟攝）

片中和李沐演情侶的婁峻碩也上演打鬥戲，因為排練時誤傷對手，讓他正式拍攝時非常害怕：「我真的把人家的臉打傷，很怕又再揮到他，之後對到戲就會一直收手，但這就是一個經驗。」至於他被張孝全壓在地上的戲，他笑言「有小鹿亂撞的感覺！」讓張孝全在一旁笑回：「我也有小鹿亂撞的感覺。」《器子》將於4月11日在台上映。

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