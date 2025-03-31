金秀賢「含淚道歉」金賽綸！12萬網友線上搶看

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢今（31）開記者會，還原和金賽綸感情風波，韓媒鎂光燈閃不停，只見他不如以往風光，邊說邊哭道歉金賽綸，韓媒《연합뉴스TV》同時湧入12萬名網友線上搶看，留言刷不停，卻有網友不買單，直呼「眼淚用演的」、「這次演技真的差」。

金秀賢含淚道歉金賽綸。（翻攝自YouTube）

金秀賢親口說，「我和她（金賽綸）是在五年前交往的，但那時我否認了我們交往的事實，我認為大家批評我當時的選擇是理所當然的。」直說大家沒能原諒，完全可以理解。

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時隔近三週，金秀賢終於現身，沒有外傳的蓬頭垢面，反而以全身黑的方式登場，哀悼已故的金賽綸，他說「即使在此刻，我心裡也有很多擔憂，感到非常不安。」透露曾有身邊的人好言相勸：「就好好的圓融處理吧」、「未來、未來，為你的復出做準備。」

面對「橫豎研究所」一天一爆料的舉動，金秀賢坦言早知聽取身邊人士的意見，也不會每天都面對「明天會被公開什麼照片、會有什麼爆料」的威脅，也不會因為私生活照片被外流，而遭受羞辱，但想到這些，卻沒辦法做。

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金秀賢說，「我無法接受那些一邊威脅我、一邊要我承認謊言是事實的強迫。」話鋒一轉，親自否認和金賽綸是未成年時交往，並反駁自己為金賽綸帶來壓力，加上債務壓力，而讓她做出悲劇性的選擇。

金秀賢表示，「除了我們都是演員之外，我和她其實就跟一般情侶一樣，是普通的戀人。我們曾帶著好感交往，也在時間過去之後和平分開了。」

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