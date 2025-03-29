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不只雪莉！韓智恩《Real》床戰金秀賢 痛訴創傷「有了後遺症」

雪莉（左）、韓智恩都曾與金秀賢在《Real》中演出。（翻攝自IG）雪莉（左）、韓智恩都曾與金秀賢在《Real》中演出。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢深陷金賽綸案，雪莉家屬又加碼指控金秀賢及其表哥李沙朗（另一說是哥哥）強逼雪莉在電影《Real》拍裸露戲，導致雪莉精神狀況不佳就醫。韓媒今天挖出一篇2018年的報導，《Real》的另一位女演員韓智恩同樣在拍攝完這部電影後有了心理創傷。

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金秀賢（左）當年在《Real》與韓智恩有床戲的演出。（翻攝自IG）金秀賢（左）當年在《Real》與韓智恩有床戲的演出。（翻攝自IG）

根據《star news》在2018年的報導，韓智恩當時在宣傳電影《屍落之城》，回憶起當初知道《Real》必須要有裸露戲的演出，但因為金秀賢三個字毅然決然參與試鏡，最後從4300人當中脫穎而出。不過有一場在毒品派對後，要與金秀賢拍攝床戲，韓智恩本來想要先商量一下、分享內心的苦惱，但在當時的狀況下不被允許，讓她很傷心，雖然並不後悔，但韓智恩坦言這段經歷為她帶來了後遺症。

報導指出，當時金秀賢也是第一次拍床戲，對方雖然很關心、照顧她，不過沒辦法完成依賴他。在拍攝《屍落之城》時，玄彬雖然話不多，不過默默的關懷卻讓她獲得力量，更從玄彬身上學會到很多。

她表示，剛拍攝《屍落之城》時覺得很尷尬，因為一直以來都是配角，在片場會看眼色行事，在《屍落之城》卻成為被照顧的對象，反而變得畏畏縮縮。報導指出，或許是韓智恩本來想徹底放下《Real》帶來的傷痛，卻沒那麼容易，多虧了《屍落之城》劇組導演、演員給予她關懷鼓勵，才幫助她走出陰霾。

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