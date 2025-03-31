神隱21天 金秀賢出面開記者會粉絲出動應援卡車挺到底

金秀賢在神隱21天之後，將於今（31）下午於首爾麻浦區的飯店召開記者會回應醜聞。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸之間醜聞愈演愈烈，金秀賢在神隱21天之後，將於今（31）下午於首爾麻浦區的飯店召開記者會回應醜聞，但現場禁止記者提問，儘管金秀賢在社群平台的帳號已經狂掉百萬粉絲，不過仍有2千多萬鐵粉力挺到底。巴西粉甚至出動應援卡車在金秀賢舉辦記者會的飯店現場附近繞行，卡車上播放標語呼籲外界停止對金秀賢網爆，並聯合將在線上記者會持續為金秀賢打氣。

巴西的金秀賢粉絲出動應援卡車在記者會現場附近為他打氣。（翻攝自SPOTVnews）

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金秀賢鐵粉間也紛紛傳遞消息，表示已經為金秀賢送上應援卡車，並稱「金秀賢這輩子都獻給了藝術和粉絲！我們選擇支持金秀賢，無論何時！請尊重金秀賢，別再損害他的精神健康及事業！」粉絲更決定在台灣時間下午3：30分記者會線上直播時，進入直播間、在留言區鼓勵金秀賢為他打氣、守護真相，讓金秀賢的聲音被聽見。粉絲們強調，金秀賢親自發生，這是他面對輿論風暴、澄清事實的關鍵時刻。

金秀賢的粉絲出動應援卡車，希望外界停止對他的網暴。（翻攝自X）

巴西粉絲出動的應援卡車也打出「我們選擇永遠支持他，始終如一」，並表示「愛永遠勝過仇恨」，期待用「愛的力量」幫助金秀賢度過當前危機。來自世界各地的粉絲委託花店送花到金秀賢的經紀公司表達支持，並在社群上發文標註#WeStandwithKimSooHyun，串連力量支持他。

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