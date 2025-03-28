（影）泰直播節目意外紀錄強震全過程 藝人緊急取消行程

緬甸今日發生規模7.7強烈地震。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕緬甸今（28）下午發生規模7.7強烈地震，當地建築物倒塌，連帶鄰近國家也非常有感，其中泰國曼谷也出現興建中高樓倒塌等災情，曼谷更進入緊急狀態，政府已督促民眾撤網是外避難，避免餘震發生。泰國娛樂經紀公司「GMMTV」稍早發出聲明，表示取消旗下藝人行程。

Num Kanchai主持的泰國直播節目恰好紀錄了整個地震過程。（翻攝自YouTube）

此外，Num Kanchai主持的泰國直播節目恰好紀錄了整個地震過程，從影片中可見到主持人講話到一半時，開始天搖地動，現場嘉賓感到恐懼，燈光與攝影機也產生劇烈搖晃。由於地震時間很長，後來主持人、現場來賓都忍不住離開座位尋求安全場所避難，節目信號亦隨之中斷。

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GMMTV今日地震發生後，對外表示「因近日發生強震影響活動場地安全性及與會者交通，GMMTV取消今日所有涉及本公司藝人行程，至情況恢復正常為止」，同時呼籲社會大眾以自身、家人的安全為重。

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