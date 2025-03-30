日諧星吐舌喊「做我女人」超猥褻！嚇哭永野芽郁遭炎上

江頭2:50對永野芽郁吐舌頭，猥褻表情連永野芽郁都不敢看。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕太過火！日本TBS每一季都會舉辦的直播感謝祭，邀請到阿部寬、永野芽郁及道枝駿佑等人當嘉賓，沒想到諧星「江頭2:50」玩笑開太大，不但對著永野芽郁吐舌頭，甚至追著她跑，永野芽郁被嚇得花容失色，當場眼眶紅了，江頭2:50也因此遭到炎上。

阿部寬、永野芽郁及道枝駿佑主演的日劇《Caster》上TBS感謝祭宣傳，一直以來以半裸造型、猥褻形象聞名的江頭2:50，在節目上不僅對永野芽郁吐舌頭，大喊「做我的女人吧」，嚇得永野芽郁躲在阿部寬後面之外，江頭2:50甚至追上階梯，永野芽郁花容失色。

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永野芽郁被嚇得花容失色，明顯受到了衝擊。（翻攝自X）

期間，藤岡靛、中島颯太拉住江頭2:50的手制止，「浪花男子」的道枝駿佑則是迅速跳下階梯，想要阻止江頭2:50靠近永野芽郁，現場一片混亂，也有人大喊「很危險的」、「不要這樣」，而主持人今田耕司及工作人員則抱住他，江頭2:50舉起雙手稱「沒有摸到！」

江頭2:50追著永野芽郁爬上階梯，道枝駿佑（右）跳下階梯阻止。（翻攝自X）

該片段一出，江頭2:50的作風引發爭議，雖然有人稱這是娛樂效果，不過也有不少日本網友怒批，「這就是性騷擾」、「太恐怖了吧」、「太糟了，跟永野芽郁道歉」、「說什麼這是他的喜劇風格、這是娛樂就放過他，想想看被大幾十歲的老人追著跑，有多恐怖，會哭是正常的」。

也有不少網友大讚道枝駿佑立刻跳下階梯的舉動，宛如王子殿下救人般帥氣，形象大加分。

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