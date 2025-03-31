被叫坐大腿強硬反擊 媒體人分析「李雅英聲明」讚：公關事件範本

李雅英回應坐大腿事件，認為不是可以輕描淡寫的玩笑。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣職籃大聯盟副秘書長王志群YouTube頻道《5後時光》，日前邀球評左從凱、台啤永豐雲豹執行長張建偉對談，不料，竟傳出影片中有「下面留言破5千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上（字幕註明為『坐在中間』）」的不當發言，引發性騷擾爭議及球迷不滿。對此，韓籍啦啦隊女神李雅英於今（31）凌晨透過IG限時動態發表聲明，嚴正回應：「那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。」展現堅定立場，讓媒體人黃揚明大讚，這份聲明堪稱「公關事件範本」。

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黃揚明在臉書發文指出，3月29日影片事件延燒時，李雅英仍以「電豹女」身分出席高雄櫻花季活動，並未正面表達意見。3月30日，她則現身台北大巨蛋觀看富邦悍將的比賽，與富邦育樂總經理同框，之後更在IG曬出辦理富邦銀行帳戶的圖文，展現與富邦的緊密連結。

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黃揚明大讚李雅英發布的聲明。（翻攝臉書）

直到31日凌晨，李雅英才透過IG限動正式發聲，黃揚明認為，「這份聲明的用字遣詞看得出來不是剛開始學習ㄅㄆㄇ的程度，應該是經紀公司和她討論過後整理出來的。」

李雅英的聲明首先強調，自己已取得台灣居留證，並決定定居台灣，藉此傳達「我是台灣的一份子」的立場，進一步拉近與粉絲的距離，與她溫暖的個人形象相契合。

接著，李雅英針對事件本身表達回應，「雖然我沒有親眼看到該影片，無法完全了解具體內容，但從相關報導來看，我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。我真心希望這樣的事情今後不要再發生。」短短幾句話，讓黃揚明大讚，「簡單的內容、堅定的立場」，完全能夠感受到李雅英對此事認真、嚴肅的態度。

此外，李雅英在聲明中提及台啤雲豹的粉絲與電豹女夥伴，表示會「好好完成剩下的賽季」，引發外界猜測將不會再與該球團續約，加上她昨晚與富邦的互動，黃揚明推測，「未來她若要繼續在職籃應援，棒籃同家的可能性應該是很高的」。

李雅英最後不忘為粉絲們加油，展現高情商與穩健態度，讓黃揚明認為，她這次的應對方式，不僅贏得更多粉絲的支持，也更受廠商青睞，未來發展備受關注。

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