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李雅英不甩坐腿爭議！化身「辣台妹」高雄濕背秀美翻

李雅英勁歌熱舞帶來多首Kpop歌曲。（寬寬整合行銷提供）李雅英勁歌熱舞帶來多首Kpop歌曲。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕李雅英今天（29日）在高雄櫻花季演出，勁歌熱舞帶來多首Kpop歌曲，在大跳《辣台妹》時更使出性感電臀，還拿水瓶淋在身體上演濕背秀，魅力十足，不過在她表演的同時，網路上卻掀起爭議。

相關新聞：叫李雅英來坐腿上？職籃副秘書長節目惹議 頻道緊急道歉

李雅英勁歌熱舞帶來多首Kpop歌曲。（寬寬整合行銷提供）李雅英勁歌熱舞帶來多首Kpop歌曲。（寬寬整合行銷提供）

李雅英勁歌熱舞帶來多首Kpop歌曲。（寬寬整合行銷提供）李雅英勁歌熱舞帶來多首Kpop歌曲。（寬寬整合行銷提供）

李雅英今天在高雄櫻花季演出，她表示非常感動，希望能夠準備不一樣的東西給大家。她表演了AOA的《迷你裙》、aespa《Whiplash》、 4Minute《Hot Issue》等歌曲，表演告一段落，李雅英感謝大家這麼喜歡她，才能在這麼大的舞台上表演，她喘著說，「現在雅英講這麼多話，絕對不是要喘一口氣、休息一下！」之後她在安可時間表演頑童的歌曲《辣台妹》，戴著鴨舌帽帥度爆表，讓粉絲滿載而歸。

李雅英在高雄櫻花季熱力四射，還上演濕背秀。（寬寬整合行銷提供）李雅英在高雄櫻花季熱力四射，還上演濕背秀。（寬寬整合行銷提供）

台啤永豐雲豹執行長張建偉上YouTube節目《5後時光》，一度誤傳張建偉要李雅英坐大腿上，事後台啤永豐雲豹發聲明澄清，還原原句為「『雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。』、『坐在群哥跟小左的中間。』」否認有脫口「坐在腿上」，不過對於在節目中使用「雅英來」等話題作為互動引導、刺激留言，確有考量不周之處，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉也誠摯致歉。

台鋼Ｗing Stars則以白色混搭丹寧的清新造型演出《CHEER IT UP》和「2025全新應援曲兵兵ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，展現活力洋溢的青春。

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