GD心繫韓國大火 首爾演唱會捐3億助災民

GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）昨、今兩天在韓國高陽綜合體育場盛大開唱，總計約6萬名歌迷齊聚；由於韓國慶尚北道延燒5個縣市的森林大火，GD心繫災民，不忘將演唱會收益部分捐款幫助災民，希望大家能早日回到正常生活。

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韓媒報導，GD將捐出演唱會收益中的3億韓元（約台幣677萬元），用於幫助慶尚道和蔚山發生的大規模山林火災的恢復，盼居民早日回復正常生活。

GD方表示，演唱會是在眾多粉絲的幫助、支持下所舉辦，因此想和粉絲一起進行捐款，該筆款項將用於幫助受災居民與災後的重建工作，希望因意外災難而失去家園的人們都能早日康復。

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此外，GD世界巡演之後將前往東京、大阪、澳門等城市，台北預計7月12、13日在台北小巨蛋舉行，詳情可關注台北站主辦單位後續細節。

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