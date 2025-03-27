韓國山林大火嚴重 IU、太妍、SEVENTEEN熱捐善款

（左起）IU、太妍、J-HOPE都慷慨解囊，捐款給韓國山林大火災民。（本報合成照，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國慶尚北道發生嚴重山林大火，火勢持續延燒，造成超過3萬7千人受到災難影響，傷亡人數超過50人。大火引發災情嚴重，娛樂圈人士也非常重視，IU、太研、J-HOPE等藝人紛紛慷慨解囊，希望達到拋磚引玉效果。

IU率先慷慨解囊捐出2億韓圜。（翻攝自IG）

IU率先捐出2億韓圜（約新台幣452萬元），其中1億韓圜（約新台幣226萬元）用於山火災區支援；剩下專門提供參與救災消防員改善裝備。IU也希望這筆捐款能夠表達自己對第一線消防員的感激。

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韓國慶尚北道發生嚴重山林大火。（路透）

防彈少年團成員J-HOPE與SUGA分別捐出1億韓圜（約新台幣226萬元），J-HOPE透過希望橋救災協會捐款；SUGA則透過韓國紅十字會提供援助，他們也希望火勢能夠以最快速度受到控制。男團SEVENTEEN的13名成員則聯合捐出總計10億韓圜（約新台幣2260萬元），成員們除了希望能夠幫助災區重建與災民安置，也透過經紀公司表達對災民的關懷。女團IVE也是6名成員一起捐款，總額為2億韓圜（約新台幣452萬元）；少女時代成員太妍也捐出1億韓圜。

男團SEVENTEEN成員共13人聯合捐出總計10億韓圜。（翻攝自X）

除上述藝人之外，演員邊佑錫、NCT成員Mark、歌手李璨元、演員李鐘碩、主持人劉在錫、女團LE SSERAFIM、TWICE的志效、歌手李泳知、演員金世正、朴寶英等人，也紛紛捐款，祈願大火造成的災難能減至最低。

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