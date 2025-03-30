（首爾直擊）GD光芒太耀眼！歌迷全湧上險動彈不得

GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）昨、今一連兩天在首爾演出，期間卻遭遇「危險狀況」，當他走下台，要和觀眾近距離互動時，突然湧上大量歌迷聚集，拿起手機狂拍，就連一旁的保鑣也捏把冷汗，讓GD邊唱還有些難以移動，畫面有些怵目驚心。

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由於這是GD時隔8年在韓國的演出，自然吸引許多粉絲關注，昨晚起，各大社群散布GD演唱會相關照片、影片；在演出過程中，GD還特意前往搖滾區的觀眾，被網友妙喻彷彿成了「餵魚」畫面，差點引發現場暴動。

GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

昨晚，據悉有歌迷推倒安全護欄，衝到GD面前，顯然GD不為所動，持續演唱，但卻忙壞了周遭的保鑣，就怕偶像一個不小心出意外。

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不少網友透過影片，直呼「瘋了，如果出事該怎辦？不要鬧」、「GD怎麼還能表演，不動如山，太厲害」；這次除了韓國當地粉絲，也吸引各國粉絲齊聚，甚至有歌迷在台下用中文大喊「權志龍，我愛你」，證明他的魅力無遠弗屆。

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