孫藝真產後復出「直攻威尼斯」 曬有機蔬菜喊：我心懷感激

注重運動和日常保健、保養的孫藝真，深受廣告商青睞，代言不斷。 （翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第82屆威尼斯影展昨（22日）公布入圍名單，韓星孫藝真和李炳憲的《無可奈何（No Choice ）》，入圍「主競賽單元」，這是繼2012年已故導演金基德的《聖殤》後，時隔13年有韓國電影角逐該獎項，也是名導朴贊郁相隔20年再次進軍該單元。孫藝真今（23日）隨即在IG曬出一張有機菜照，PO文寫下: 「珍貴的有機蔬菜，親手栽培。」主題標籤「#我會心懷感激地享用#別無選擇#只能變得健康」。

孫藝真今在社群曬出自己親手栽植的有機蔬菜照。（翻攝自IG）

孫藝珍日前才剛以一張「涼拌生魷魚海帶芽」的冷盤照片，搭配幾行文字，寫著「樸贊鬱好帥#李秉憲最棒」、「孫藝珍出場，裙帶菜+魷魚，清淡的晚餐……我餓了。」為電影宣傳。

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孫藝真日前PO出一張涼拌魷魚海帶芽冷盤。（翻攝自IG）

今日又曬出「自己親手栽培」的有機蔬菜照，盤內擺滿了蕃茄、紅蘿蔔、胡瓜、南瓜等各種蔬菜，簡單卻健康的日常生活一覽無遺，羨煞許多網友和粉絲，直呼「小甜豆（孫藝真和玄彬兒子名）好幸福，吃爸媽種的菜。」、「人美，種得菜也好漂亮，都捨不得吃了」、「求教種菜祕訣」。還有海外粉絲網留言：「是老公玄彬做飯嗎？不只心懷感激，還滿懷愛意吧！哈哈」。

留言中，除了讚美孫仙保養得宜，膚況和氣色超好，也恭賀她產後復出第一部作品就直攻威尼斯！

孫藝真（左）產後復出新作《無可奈何》入圍本屆威尼斯影展主競賽單元。（翻攝自Naver）

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