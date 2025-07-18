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李多慧、安芝儇深夜醉蹲大街全被拍 2女神迷茫神情網瘋傳

李多慧 （左）、安芝儇（右）私下擁有好交情。（翻攝自IG）李多慧 （左）、安芝儇（右）私下擁有好交情。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧與安芝儇皆有著甜美臉蛋與精湛舞藝，雖然各隸屬於不同球團，但私下仍擁有好交情，昨（17）安芝儇就曬出與李多慧的合照，兩人疑似小酌過後蹲在大街上擺拍，滿臉通紅的迷茫神情，吸引大批網友朝聖。

李多慧（左）與安芝儇（右）驚喜合體。（翻攝自Threads）李多慧（左）與安芝儇（右）驚喜合體。（翻攝自Threads）

安芝儇所屬台鋼啦啦隊「WING STARS」，而李多慧則是在味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」，兩人即使身處不同隊伍，仍經常私下約會吃飯。安芝儇昨日就於社群平台Threads上驚喜PO出兩人合體的畫面，並寫下「永遠應援李多慧」，可見雙姝不約而同穿著短版上衣搭配牛仔褲，露出纖細小蠻腰，展現結實的腹肌線條，安芝儇親密依偎著李多慧，兩人皆對著鏡頭俏皮比YA。

在另一張照片中，安芝儇與李多慧似乎因為喝了不少酒，蹲在路邊用手托著臉頰，雙頰明顯泛紅、眼神迷茫，大辣辣的模樣令不少網友笑翻，「多慧臉紅紅好可愛」、「兩大女神醉了」、「南北兩大韓援同框出現！多慧超漂亮，我愛小安」、「韓啦的兩位女神啊！」、「看起來2人喝不少」。

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