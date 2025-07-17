Coldplay演唱會抓姦！偷情男女「台下肉體交纏」全被拍 反應太可疑

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「Coldplay」酷玩樂團最近在波士頓開唱，鏡頭拍到台下歌迷，每個人都興奮不已，沒想到卻有一對男女被拍到時立刻放開手，讓主唱克里斯馬汀（Chris Martin）笑說：「這如果不是偷情，就是太害羞。」事後網友起底，竟是一間公司的CEO和HR總監，且他們分別都有婚姻。

這對Coldplay粉絲發現上了鏡頭，男方立刻躲在地上，女方則是轉身。（翻攝自TikTok）

網友抓包，這兩人其實大有來頭，男方疑似為軟體公司「Astronomer」的已婚CEO安迪（Andy Byron），女方則是HR總監克里斯汀（Kristin Cabot），他們一起在波士頓看Coldplay的演唱會，十分陶醉，安迪從背後抱著克里斯汀，兩人還親密的擺動，關係絕對不斐。兩人一被鏡頭拍到，安迪立刻蹲在地上，像是想挖個洞逃走一樣，而克里斯汀則立刻摀臉轉身，不願面對鏡頭，直接就離開現場。

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一對男女一起看Coldplay演唱會，被鏡頭拍到卻立刻分開，啟人疑竇。（翻攝自TikTok）

網友真是一個比一個還會肉搜，不但抓出兩人身分，甚至連他們都各自有老公、老婆都搜出來，還到他們的臉書下留言告狀，網友也狠酸「兩起離婚案即將發生」、「這真的是最糟的反應，如果表演正常點，至少還不會被發現」、「他們反應太可疑了」。

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