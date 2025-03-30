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韓國天氣惡劣！GD演唱會延遲70分鐘 公司發聲了

GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕GD韓國高陽綜合運動場演唱會訂於3月，原以為是春意盎然的天氣，沒想到韓國夕陽西下後，氣溫驟降；因此，GD首日演唱會因氣溫因素，延遲了70多分鐘；經紀公司兩度發聲，平息粉絲疑慮。

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GD演出原定韓國時間下午6點半舉行，後來因天氣因素，延遲到7點，經紀公司在螢幕上秀出「由於強風等原因演出延期」，之後燈光一度暗掉，引發觀眾期待感，只是最後卻播放《Power》MV，引起觀眾議論紛紛，最終GD登場時間約莫7點43分左右。

GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

許多粉絲在嚴寒中等待GD，包括他本人也在演唱途中為演唱會延遲道歉，GD說：「外面很冷，所以演出開始晚了，很抱歉。」

GD的經紀公司Galaxy Corporation今早對於昨晚演出發聲，表示：「由於現場天氣惡化（陣風），出於安全原因，演出被迫延期。」解釋早上突然出現下雪、颳風，就連GD也是一整天持續關注天氣，像是下午兩點時，也親自檢查音響設備沒問題，希望粉絲能體諒。

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