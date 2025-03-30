晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（首爾直擊）GD家人全出動！高陽體育場驚見港星古天樂

GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）昨、今兩天於韓國高陽綜合體育場盛大開唱，除了超華麗舞台陣容登場，嘉賓方面「2NE1」CL一起合唱畫龍點睛，就連GD的家人都現身，其中最讓人有些意外的，卻是港星古天樂也在看台上看秀。

GD首場嘉賓找來CL助陣，合體演出炸裂全場。（Galaxy Corporation提供）GD首場嘉賓找來CL助陣，合體演出炸裂全場。（Galaxy Corporation提供）

GD時隔近8年於首爾再辦專場，他的爸爸、姊姊、姊夫和侄子，都在看台區替他加油，另外包括《Running Man》成員劉在錫、池錫辰、哈哈、梁世燦，以及2NE1成員Dara、演員李東輝、Monsta X成員I.M、Kepler成員Eugene等也被眼尖網友捕捉到親臨現場。有趣的是，港星古天樂被網友拍到現身高台，被網友笑稱「突破異次元」。

古天樂（左）現身GD演唱會看秀，隔壁出現一名神祕女子。（翻攝自X）古天樂（左）現身GD演唱會看秀，隔壁出現一名神祕女子。（翻攝自X）

由於這幾天，韓國天氣到了晚上氣溫驟降，體感來到零下5度左右，不過GD魅力十足，狂吸約6萬名粉絲到場，他以新專輯的《POWER》揭開序幕，正式宣告王者回歸。

首日開場，GD從新專輯中的《TOO BAD》、《TAKE ME》等新曲，到《CRAYON》、《ONE OF A KIND》、《無題》等經典作品一一重現，更驚喜演唱BIGBANG時期的代表作《THIS LOVE》，讓粉絲陷入回憶殺。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中