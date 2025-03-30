（首爾直擊）GD家人全出動！高陽體育場驚見港星古天樂

GD昨起一連兩天在首爾演出，韓流王者正式回歸。（Galaxy Corporation提供）

〔記者鍾志均／首爾報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）昨、今兩天於韓國高陽綜合體育場盛大開唱，除了超華麗舞台陣容登場，嘉賓方面「2NE1」CL一起合唱畫龍點睛，就連GD的家人都現身，其中最讓人有些意外的，卻是港星古天樂也在看台上看秀。

GD首場嘉賓找來CL助陣，合體演出炸裂全場。（Galaxy Corporation提供）

GD時隔近8年於首爾再辦專場，他的爸爸、姊姊、姊夫和侄子，都在看台區替他加油，另外包括《Running Man》成員劉在錫、池錫辰、哈哈、梁世燦，以及2NE1成員Dara、演員李東輝、Monsta X成員I.M、Kepler成員Eugene等也被眼尖網友捕捉到親臨現場。有趣的是，港星古天樂被網友拍到現身高台，被網友笑稱「突破異次元」。

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古天樂（左）現身GD演唱會看秀，隔壁出現一名神祕女子。（翻攝自X）

由於這幾天，韓國天氣到了晚上氣溫驟降，體感來到零下5度左右，不過GD魅力十足，狂吸約6萬名粉絲到場，他以新專輯的《POWER》揭開序幕，正式宣告王者回歸。

首日開場，GD從新專輯中的《TOO BAD》、《TAKE ME》等新曲，到《CRAYON》、《ONE OF A KIND》、《無題》等經典作品一一重現，更驚喜演唱BIGBANG時期的代表作《THIS LOVE》，讓粉絲陷入回憶殺。

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