好兆頭！2025大罷免大成功 民俗學者溫宗翰秀農民曆：定、除

民俗學者溫宗翰在臉書貼文指出7/26和8/23在農民曆上分別代表「除」和「定」。（翻攝自溫宗翰臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕7/26是「投罷」好日子，農民曆翻開見真章！2025大罷免投票第一波投票日將於7/26（六）登場，第二波投票日也將於8/23（六）舉行，網路近日掀起「百工百業挺罷免」熱潮，不只學界、醫界、律師界等各領域專家陸續表態支持罷免，自2005年起便積極投入無形文化資產普查與保存維護工作的民俗學者溫宗翰，昨（23）在臉書分享農民曆的吉凶預測。

貼文指出，7/26在農民曆上是「除日」，是用來掃除邪祟、送走歹物、清理積鬱的好日子，而8/23則是農民上的「定日」，意指平定、安定，天下局勢大定的日子，溫宗翰直指當天正是結束立法委員亂政，天下大定之時。 文末主題標籤「#大罷免大成功」，吸引大票挺罷網友留言按讚分享。

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首先，請翻開你家的農民曆，在一堆密密麻麻文字裡，找到一列「建、除、滿、平、定、執、破、危、成、收、開、閉」的字樣，這稱作建除十二神，通常每日會有一個字；如果找不到，就看我圖片中綠色圖框。

所謂建除十二神，也有人說十二辰，是漢文明古代干支記日中，用來記錄日常行事，延伸吉凶預測的記日文化。每個字都有可解釋的意涵，搭配五行、九宮、八卦，排列每日宜忌。

要找到他很簡單。

夏曆建寅為正月，依序類推：寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、子、丑，正是對應著農曆1月至12月。每月若逢月與日的地支相同，即為十二神中的「建」日，象徵著開創、建立。

而隔日就是除日，象徵破除、掃除等意涵；並以「建、除、滿、平、定、執、破、危、成、收、開、閉」依序類推，每個字都有他的意涵，以推估行事。

今年7/25為癸未月乙未日，正為建日，是用來祭祀，祈求開創新局的好日子；隔日7/26恰恰就是除日，是用來掃除邪祟、送走歹物、清理積鬱的好日子。

也就是說，7/26正是掃除禍國殃民、惡質立委的日子。

那麼8/23是什麼日子呢？當天是定日，意指平定、安定，天下局勢大定的日子，那不就是結束立法委員亂政，天下大定之時嗎？

選委會真的沒有先看農民曆來挑日子嗎？ 怎麼這麼巧啦！

但也有網友不認同溫宗翰的「農民曆說」，提出反駁觀點，認為只是巧合，覺得用「中國的農民曆」來做分析並不是很恰當，吐槽溫宗翰「民俗就是很難切割中國，林默娘、關羽都是對岸請來的神。」

此留言隨即被溫宗翰打臉，溫宗翰也從歷史角度提出2點反證，「 1、媽祖與關羽都是天國人，你會跟美國、歐洲各國人說，因為你們信奉耶穌基督，所以你們都是猶太人嗎？你們過的生活都是猶太文化嗎？白癡且無聊。2、台灣現行農民曆在清國時期本土化，如果有那個學者誤以為農民曆是中國曆，那肯定田野能力不好，文獻判讀也不夠精細。我是不知道你是真人還是假帳號，蠻無知的，當網軍也要讀點書吧？」

☆本文內容綜合命理專家觀點與星座象限分析，提供讀者參考之用，實際情形仍須依個人狀況判斷 ☆

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