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娛樂 最新消息

倖田來未辣翻天！當眾親吻老公放閃 暌違10年來台嗨炸

倖田來未暌違10年來台演出。（讀者提供）倖田來未暌違10年來台演出。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕日本性感歌姬倖田來未暌違10年來台演出，成為高雄櫻花季第二天的壓軸嘉賓，獻唱多首動感夯曲，絕對是今晚最嗨，她還驚喜與老公Kenji03一同演出，當眾抱抱又親吻老公的臉頰，掀起全場尖叫聲。

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倖田來未與老公所屬的團體BACK-ON一同在高雄櫻花季演出，Kenji03是台日混血兒，用中文與粉絲溝通不成問題，他很開心能夠來到高雄，詢問台下粉絲：「你們知道我們嗎？不知道沒關係！希望大家玩得開心愉快。」BACK-ON表演多首夯曲，包括第一次用中文製作的歌曲《夢想〜CARRY ON》，演唱《FLOWER》時，Kenji03更展現超強肺活量，狂飆長達10秒不間斷無換氣的高音，驚呆全場觀眾，演出十分精彩。

倖田來未暌違10年來台演出。（讀者提供）倖田來未暌違10年來台演出。（讀者提供）

倖田來未壓軸登場，昨身穿超性感露肚裝，一出場就震懾全場所有人。她表示很開心回到老公另一個故鄉，倖田來未詢問，「不知道能不能也被大家當作家人呢？」表示能夠跟擁有這片土地DNA的Kenji03結婚，也感到幸福。她稱來到高雄太開心了，不但去了小琉球，昨天還去了旗津，甚至搭乘了電動觀光腳踏車，希望對方算她便宜一點，結果多讓她騎了15分鐘，大讚高雄的人都好溫柔。她此行來台，還去品嘗了小籠包等美食，不過她笑說因為服裝是「露肚裝」，所以不能吃太多。

與舞台上霸氣形象不同，倖田來未裝可愛的說「我已經42歲了」，回顧今年是出道25週年，「雖然有痛苦的事情，但能夠跟很棒的粉絲們相遇，就像今天在高雄一樣，有各種幸福、新鮮的事情。」

倖田來未演唱《POP DIVA》、《CUTIE HONTIE》、《REAL EMOTION》等歌曲，最後更與老公合體演唱《POPPIN' LOVE COCKTAIL》，嗨翻全場，最後倖田來未要大家全部都蹲下，一起往上跳，為演出畫下圓滿的句點。

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