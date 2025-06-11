館長赴中「雙面嘴翻車」！狂飆髒話惹火網民嗆：滾回去

館長的中國之旅讚美、髒話皆掛嘴邊。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢最初以 「反共」形象闖出名號，近年來立場大幅鬼轉，不只多次公開讚頌中國政權，甚至以此嘲諷台灣，上月底才宣佈將前進中國，如今已抵達上海展開他的「和平大使」之旅，不過卻在過程中數度飆罵髒話，讓中國網民們火大不買單。

館長昨（10日）下午自桃園機場搭機前往中國，展開自稱的「和平大使」之旅，並於當晚抵達上海後全程開啟YouTube直播，吸引大量粉絲觀看，線上人數一度突破20萬人。館長一邊由導遊帶領遊覽上海市景，一邊大讚當地交通秩序與建築之美，還說「大家很守規矩」，展現滿滿「好感發言」。

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館長因「雙面嘴」讓微博網民們不願買單。（翻攝自微博）

不料過程中，館長與台灣網友開槓失控，不滿有人質疑他僅參觀「樣板城市」，當場飆罵：「你去沖繩會去貧民窟嗎？要看落後你去非洲！」粗口連發語氣激烈，與前一秒的讚美形象反差過大，令網友錯愕。有觀眾留言勸「少說兩句」，沒想到卻被館長反嗆：「我來看觀光，沒必要看你們要的垃圾畫面。」整場直播火藥味十足。

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中國網民怒嗆館長滾回台灣。（翻攝自微博）

雖然館長對上海景色不斷釋出好評，更在與中國導遊聊天時猛誇當地，但直播過程中卻瘋狂地輸出污言穢語，整體直播內容讓微博上許多中國網民火大反感，直批「表裡不一」、「嘴巴髒不配代表和平」，甚至還怒嗆他「滾回去（台灣）」，原本想塑造「兩岸橋樑」形象的行程，似乎適得其反。

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