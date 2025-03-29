挺身揭發黃子佼！吹哨者Zofia憂遭追殺「提心吊膽度日」

黃子佼惡行引發人神共憤。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎。對此，黃子佼案的吹哨者Zofia近日坦言，起初相當擔憂自身安全，甚至因怕遭到殺手不利而感到驚恐。

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部落客Zofia前年出面控訴在年輕時遭黃子佼強吻、拍裸照被稱為「吹哨者」，然而有網友近日在Threads上有感黃子佼惡行一一遭披露而發聲表示，「再次感謝當初Metoo事件時，願意站出來發聲揭發惡人的女性。因為她們的勇敢，創意私房那一連串的污穢骯髒的性犯罪案件才能被揭發。」

Zofia近日坦言，起初揭發黃子佼惡行，憂心遭到追殺過得提心吊膽。（翻攝自Threads）

對此，Zofia也親自現身回應，不過她仍心有餘悸嘆，「我那時真的很害怕有殺手追到我法國工作的博物館，或許是我想太多，但有一陣子真的是過的提心吊膽...」事實上，Zofia近來在社群上已鮮少提及黃子佼相關等案件，日前則在IG以黑底白字用法文寫下「LA JUSTICE SERA RENDUE（正義終將得到伸張）」再以中文表示，「早晚會有報應」盼司法明查真相、伸張正義。

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