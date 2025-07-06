法國高中生畢旅愛上台灣！休學返台打工學中文：這裡贏得我心

法國高中生「佳彬」放棄法國大學來台灣打工並學習中文。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅「酷的夢」去年推出一項特別企劃，邀請四位法國高中生來台進行畢業旅行，拍攝成一系列影片，深受粉絲喜愛。影片中，四位學生不僅大啖台灣美食、體驗在地文化，還嘗試演出台灣的傳統歌仔戲。這個系列在YouTube上的觀看次數全數破百萬，可見其人氣之高。

而其中一位高中生「佳彬」因為深深愛上台灣，在進入大學僅一個月後就毅然決定休學，來台灣打工並學習中文，展開為期一年的生活體驗。昨（5）日，「酷的夢」也上傳了全新影片，記錄佳彬在台灣的一天，讓觀眾看見他蛻變後的模樣。

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法國高中生「佳彬」放棄法國大學來台灣打工並學習中文。（翻攝YouTube）

被問到為什麼選擇回來台灣時，他毫不猶豫地回答：「因為我真的太喜歡這裡了！這個國家完全贏得我的心。」

影片中，佳彬的一天從永和豆漿開始，享用傳統台式早餐，接著上中文課，晚上則在一家西班牙餐廳打工，還被客人誇讚「很帥」。與過去青澀的高中形象不同，佳彬展現出更多獨立與成熟的一面，年僅19歲就獨自來到異鄉生活、自食其力支付生活與房租費用，令人佩服。

佳彬表示非常感謝在台灣遇到的所有人。（翻攝YouTube）

被問到在台灣生活8個月後有什麼感想時，他毫不猶豫地表示：「我依然很喜歡台灣，甚至比以前更愛台灣，非常愛在這裡（台灣）遇到的所有人，打從心底感謝」

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