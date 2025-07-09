青農網紅業配拼多多遭轟「雙標」 林柏賢反嗆再掀戰火

青農網紅林柏賢因業配中國電商拼多多遭轟打臉初衷、雙重標準。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「青農網紅」林柏賢從小在台北成長，2023年9月回到父親故鄉雲林臺西務農並以「西部農場」為名經營網路社群，不過近日因接下中國電商「拼多多」業配，意外引爆網友怒火，遭質疑倡議在地農業卻幫血汗平台背書，完全是在打臉初衷。眼見各方輿情狂炸，林柏賢最終親上火線認錯道歉，不過仍持續對槓網友回嗆，「東西哪裡便宜哪裡買」，導致風波越演越烈。

林柏賢近期因業配拼多多引爆網友們怒火，隨後發聲致歉表示自己平常就有使用該平台，沒多加思考便接下合作，強調是「自己的疏忽」，且未來也會謹慎選擇廠商。不過，林柏賢爾後卻仍在社群平台持續與網友互槓，針對網友A質疑，「中國本土網紅要點臉的都不接拼多多，把劣質商品推廣給自己的粉絲真的良心上過得去？」林柏賢對此回應，「淘寶、拼多多東西有好有壞，不喜歡不要用。」

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不過，網友A對此說法無法苟同，再次氣憤追問，「淘寶可以十個商品裡三個劣質，拼多多是全員劣質，這也能一起比？真是賺錢臉都不要了是嗎？虧這麼多人支持你！」對此，林柏賢也豪不客氣反擊，「你在激動啥？拼多多東西你全部買過？數據哪來？iPhone不是中國製？我沒有政治立場，現在社會錢難賺，哪裡便宜哪裡買，東西產地不都一樣。」

然而，網友B雖肯定林柏賢的農民身分，不過也提出自己的疑慮，「我可以說你是個不在乎產地，只在乎哪裡便宜就買哪的農民嗎？」對此，林柏賢則表示，「如果你有仔細看我留言，我是說蝦皮、淘寶、拼多多這三間產地都一樣，價格哪裡便宜哪裡買，會在乎產地的不會買，不在乎的，我建議哪裡便宜哪裡買，因為這三間的產地幾本上都一樣，但大家有自己的解釋，我尊重大家。」

網友C則認為林柏賢始終強調「支持在地」、「讓農民被好好對待」，因此即使農產品較貴也非常願意掏錢買單，「你讓我們看到了農業的價值和辛苦。」不過，該網友同時也點出拼多多長期低價劣質、壓榨生產者、假貨等問題備受爭議，更以大量、低價、快閃等方式剝削，「幾乎和你倡議的小農理念背道而馳。」認為他打臉初衷、雙重標準，直言此次對林柏賢而言可能只是一次合作，「但對很多支持者來說，那像是價值觀被出賣的感覺。」

林柏賢逐一回嗆網友外，還同時多次強調自己「沒有政治立場。」此外，面對遭批評是個「想變現的商人！」林柏賢則火力全開反擊，「我沒有經紀公司，剪片、種田、養雞、上農業課都是我一個人做。」不過仍無法平息外界怒火，風波依舊未歇不止。

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