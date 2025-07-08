偽娘無套約砲性愛片外洩 港媒爆有男性是常客

微博爆出一名偽娘網紅「南京紅姐」涉嫌偷拍和千名男子性愛影片並進行販售，畫面被瘋傳。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕微博近日瘋傳一名60歲偽娘網紅「南京紅姐」涉嫌偷拍和千名男子性愛影片並進行販售，其中不乏年輕健身教練、大學生等，大批男性人人自危，有港媒今（8）日曝光瘋傳畫面，引發議論。

中國警方昨（7）日對外說明，透露「南京紅姐」真實身份是38歲男子，長期以女裝打扮，並以美顏濾鏡及偽造聲音勾引男性，同時以「免費性行為」約見面，更勁爆的是，「南京紅姐」稱只要求對方帶花生油、水果等禮物件，就願意無套發生性關係。

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驚人的是，有受害男士見面後，發現「南京紅姐」真實性別，竟還抱持來了都來了心態照樣做愛做的事。

警方表示，「南京紅姐」架設偷拍鏡頭，將性愛過程全程拍下，再放置到有會員制的平台收費牟利，外傳已有高達1691名男性受害，有港媒一早報導，曝光影片中清楚記錄紅姐與眾多男性發生親密行為畫面，涉及對象包括身材健碩的健身教練、活力青春的男大學生、朝九晚五的男白領、外國人等，更有人1年來光顧數次。

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